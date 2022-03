Alessandro, due di picche da Emy a La Pupa e il Secchione show/ “Mi sono illuso”

Nel cast de La Pupa e il Secchione show 2022 c’è già chi si è innamorato. Alessandro, il secchione che vive nella villa con due pupe, ha perso la testa per una di loro: Emy. Quest’ultima però ha occhi soltanto per un pupo: Denis Dosio. Quando viene a scoprirlo, Alessandro ci rimane molto male e, da solo in confessionale, ammette: “Mi sono fatto tutta una serie di film e mi sono illuso”.

Successivamente decide di parlare da solo con Emy, esponendole i suoi sentimenti: “Ho iniziato ad affezionarmi a te e forse sono andato un po’ troppo oltre. Non ho avuto la capacità di capire che tra noi poteva nascere solo un’amicizia. Io mi sono illuso che potesse nascere altro, sono andato oltre e questo è stato un mio errore. Volevo perciò chiederti scusa, perché secondo me sei una bravissima ragazza”.

Alessandro fa colpo sulla giuria de La Pupa e il Secchione: Barbara D’Urso dalla sua parte

In studio la dolcezza e l’umiltà di Alessandro vengono applauditi dai giudici, non però da Antonella Elia. “Non è che perché sei un secchione devi esser tonto!”, dice ad Alessandro. Barbara D’Urso però interviene: “Mi dispiace, mi dissocio da questo. Se una persona si innamora, non vuol dire essere tonti!” La Elia, però, motiva il suo intervento: “Si ma non deve chiedere scusa, non ha fatto niente di male lui”.

