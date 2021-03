Alessandro e Federica, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine dopo l’addio a Maria Tona?

Alessandro torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi? Il cavaliere, nelle scorse settimane, ha frequentata Maria Tona con cui, tuttavia, ha deciso di chiudere per dedicarsi unicamente alla conoscenza con Federica, una delle nuove dame del parterre della trasmissione. Alessandro, dopo un duro confronto con Maria con cui c’è stato anche un bacio, ha messo un punto alla loro frequentazione, ma come starà andando la sua conoscenza con Federica? La frequentazione tra Alessandro e Federica è appena cominciata, ma il cavaliere ha ammesso di essere molto preso dalla dama che, con la sua bellezza, è tra le più corteggiata della trasmissione. Alessandro e Federica, dunque, si accomoderanno al centro dello studio per raccontare le ultime novità?

ALESSANDRO E I DUBBI DI GIANNI SPERTI E TINA CIPOLLARI

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Alessandro ha svelato di aver baciato Federica. Di fronte alla domanda di Maria De Filippi che gli ha chiesto per chi provi più attrazione tra Federica e Maria Tona, Alessandro ha ammesso di non riuscire a scegliere scatenando i dubbi nei suoi confronti da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Cosa accadrà, invece, nella puntata di oggi? Tra Alessandro e Federica sarà successo qualcos’altro? Il cavaliere si sbilancerà nei confronti della giovane dama o ci sarà un clamoroso colpo di scena? I nuovi protagonisti della trasmissione continuano a regalare emozioni e a far discutere. Nascerà una nuova coppia?

