Alessandro e Giorgio, figli Rita Pavone/ Uno è un artista famoso all’estero

Alessandro e Giorgio Merk Ricordi sono i due figli di Rita Pavone e Teddy Reno. Il primogenito Alessandro è nato nel 1969 in Svizzera, dove i coniugi Pavone-Reno risiedono da tempo. Nel 1974 è venuto Giorgio, che in molti conoscono come George Merk, lo pseudonimo che si è scelto in ambito musicale.

Il matrimonio tra Rita e Teddy risale a mezzo secolo fa. I loro due figli hanno adottato il vero cognome del padre – Merk, appunto – anche se solo uno, Giorgio, ha deciso di seguire le sue orme. Il brano che Rita Pavone ha presentato al suo ultimo Sanremo era firmato proprio dal figlio minore, di cui Rita va particolarmente fiera. “Mio figlio è polimusicista“, si legge in una sua intervista del 2020 a Vanity Fair, “qualcuno in casa ha preso da noi, da papà e mamma”.

Nonostante la fama internazionale e i diversi riconoscimenti ottenuti in carriera, per Rita Pavone il più grande successo consiste certamente nell’aver dato alla luce i suoi figli. Se Giorgio concorre grandemente alla felicità dei suoi genitori, c’è da dire che Alessandro non è da meno. Anche lui, infatti, è un professionista realizzato, pur non avendo mai avuto particolari inclinazioni o velleità artistiche.

Alessandro Merk Ricordi fa il giornalista e si occupa di politica. Negli anni ha lavorato nelle redazioni di Radiogiornale, nella testata di approfondimento Modem e anche in Rsi, la tv nazionale svizzera. Come lui, anche Giorgio ha riscosso una buona fama in patria, mentre in Italia sono ancora pochi quelli che li conoscono. Merk canta esclusivamente in inglese, ispirandosi al repertorio di fine anni ’60-inizio anni ’70 della musica rock inglese. Il suo ‘mito’ e punto di riferimento, invece, è l’ex leader degli Oasis Noel Gallagher.

