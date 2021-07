Rita Pavone, Teddy Reno e i figli Alessandro e Giorgio/ “Noi, ostacolati e infangati”

Rita Pavone è una delle cantanti più apprezzate della scena musicale italiana. Nata il 23 agosto 1945, ha esordito negli anni Sessanta partecipando alla prima edizione del Festival degli Sconosciuti di Ariccia, che vinse interpretando il brano di Mina Moliendo Café. In quell’occasione conobbe Teddy Reno, patron della manifestazione, che divenne ben presto anche il suo mentore. Tra i due nacque una tale complicità che iniziarono a frequentarsi anche sul piano sentimentale. Teddy era già sposato con Vania Protti, anche se solo civilmente. Inoltre, la differenza di età tra i due era importante (si parla di ben 19 anni), e soprattutto Reno aveva già avuto un figlio, Franco. I due andarono oltre le difficoltà e nel 1968 convolarono a nozze a Lugano, in Svizzera. La cerimonia fu officiata con rito religioso.

Rita Pavone/ L'amore per Teddy Reno e il dolore per la morte del fratello Cesare

Rita Pavone, i 95 anni del marito Teddy Reno

Nel corso della sua carriera, Rita Pavone ha avuto modo di prendere parte anche a diversi programmi televisivi. Tra questi spicca All Together Now, il talent show in replica oggi su Canale 5 che l’ha vista protagonista nella veste inedita di giudice. Tra il 2005 e il 2013, Rita si è presa una lunga pausa dalle scene, salvo poi tornare sul palco più attiva che mai. Ma soprattutto è tornata in tv, e sono numerose le interviste che ha rilasciato ai giornali già solo negli ultimi mesi. Per esempio, a proposito del marito Teddy Reno, Rita ha raccontato: “Sta benissimo, non ha neanche il colesterolo alto e continua ad avere una bellissima voce, baritonale”. Ferruccio – questo il vero nome di Reno – ha da poco compiuto 95 anni. Sua moglie Rita lo descrive come ‘giustamente’ egoista: secondo lui, spiega, “le cose devono succedere, se non sarà oggi, sarà domani. È una filosofia giusta”.

Teddy Reno, marito Rita Pavone/ La malattia e la perdita di memoria

Rita Pavone: “I miei genitori non mi perdonarono il matrimonio con lui”

Dal matrimonio di Rita Pavone con Teddy Reno sono nati due figli, Alessandro e Giorgio, che si occupano rispettivamente di giornalismo e musica (Giorgio ha anche scritto il pezzo con cui mamma Rita si è presentata all’ultimo Sanremo). La loro è una storia d’amore a lieto fine, anche se all’inizio è stata molto ostacolata. I suoi genitori, in particolare, non videro mai di buon occhio quell’unione: “Non mi perdonarono il matrimonio con Ferruccio”, si legge in una sua intervista al Corriere del 2017, “ma quella era una cosa su cui non ero disposta ad avere rimpianti, era troppo preziosa per me. Siamo stati ostacolati come coppia, infangati, ma oggi siamo ancora qui”.

LEGGI ANCHE:

Rita Pavone/ "L'amore? Ognuno è figlio della propria epoca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA