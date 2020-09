Alessandro e Stefania, Uomini e Donne/ “Abbiamo fatto l’amore, ma lui ha sbagliato..”

Alesssandro e Stefania tornano a sedersi al centro dello studio di Uomini e Donne per aggiornare il pubblico della loro frequentazione. Una coppia nata casualmente e che è sempre più coinvolta. Al centro dello studio, mentre rivive le emozioni, Alessandro non riesce a trattenere il sorriso complimentandosi con Stefania per la sua bellezza quando la dama lo raggiunge in studio. Stefania ammette di essere molto presa da Alessandro e di essere pronta ad uscire dalla trasmissione, se non fosse per un errore commesso da Alessandro e che l’ha delusa e ferita. “Volevo sedermi oggi e dire usciamo dal programma, però, non va così perchè diciamo che hai sbagliato su un concetto molto importante dal mio punto di vista“, dice Stefania.

ALESSANDRO E STEFANIA: “IO USCIREI DA UOMINI E DONNE ANCHE SUBITO”

Di fronte alle dichiarazioni di Stefania, Alessandro non ha paura e replica di essere pronto a lasciare immediatamente la trasmissione. “Usciamo anche subito, ma ho sbagliato. Ieri non siamo usciti e mi sono infastidito perchè quando non la vedo mi manca”, racconta Alessandro. La dama, poi, racconta perchè è stata infastidita da Alessandro. “Ci siamo confidati una cosa e avevamo deciso di non dirla a nessuno e invece lui l’ha detta alla redazione”, spiega Stefania che non nasconde di essere stata delusa da quest’atteggiamento da parte di Alessandro. Tina Cipollari chiede quale sia la cosa che Alessandro ha raccontato. “Abbiamo fatto l’amore”, svela il cavaliere che, peròl, ammette di aver sbagliato a raccontarlo perchè avevano deciso di non dirlo a nessuno. “Lei è una donna speciale, ho avuto la fortuna di avere tante donne e lei è davvero unica”, conclude Alessandro mentre Stefania decide di concedergli un’altra possibilità.



