Alessandro e Stefania, Uomini e Donne/ Il web pazzo della coppia: “Gente vera”

La frequentazione tra Alessandro e Stefania a Uomini e Donne procede a gonfie vele. Dopo essersi piaciuti dalla prima puntata, hanno cominciato a conoscersi uscendo a cena insieme. Sin dal primo appuntamento, è scattato un feeling che cresce puntata dopo puntata. Nello scorso appuntamento dedicato alla coppia del trono over, entrambi hanno raccontato di essere molto presi l’uno dall’altra e di voler portare avanti la frequentazione. Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, sappiamo che la coppia ha già abbandonato la trasmissione per poter vivere nel privato un sentimento nato all’improvviso e che ha entusiasmato entrambi sin dal principio. Il momento dei saluti, però, per Alessandro e Stefania non è ancora arrivato. La coppia, dunque, nella puntata odierna di Uomini e Donne, tornerà al centro dello studio per raccontare nuovi dettagli della conoscenza?

ALESSANDRO E STEFANIA A UOMINI E DONNE: IL LAVORO DI LEI SARA’ UN OSTACOLO?

Entrambi liberi e senza figli, Alessandro e Stefania, nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, si sono riconosciuti e “annusati”, come ha confessato la dama nello scorso appuntamento col dating show di canale 5. La dama, inoltre, si è raccontata sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne svelando di non essersi mai sposata e di non aver avuto figli. Stefania, inoltre, ha raccontato di essersi dedicata molto al lavoro e di aver aperto otto negozi di abbigliamento. La sua storia più importante, durata quattro anni, è finita nel 2017. La dama, inoltre, ha spiegato come il suo lavoro sia stato spesso un ostacolo per le sue storie d’amore. Lo sarà anche nel rapporto con Alessandro o con il cavaliere riuscirà a far funzionare tutto? In attesa di scoprirlo, il web è già pazzo di Alessandro e Stefania e fa il tifo per loro.



