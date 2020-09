Alessandro e Stefania, Uomini e Donne/ “Ci stiamo annusando, lui è un vulcano”

Alessandro e Stefania non perdono tempo nello studio di Uomini e Donne. Dopo essersi visti in studio ed essersi piaciuti, sono usciti immediatamente insieme. L’attrazione e il feeling sono stati immediati al punto da essersi scambiati anche un bacio. Entrambi non nascondono di provare una forte attrazione e, nella puntata del 17 settembre del dating show di canale 5, confermano di stare molto bene insieme. Sia Alessandro che Stefania si stanno concentrando sulla propria conoscenza evitendo di uscire con altre persone e sembra che tra i due stia nascendo un sentimento. Felici di ciò che stanno provando, i due hanno intenzione di conoscersi ancora prima di decidere se lasciare o meno la trasmissione. Tuttavia, il pubblico è pronto a scommettere sulla nascita della coppia formata da Alessandro e Stefania.

ALESSANDRO E STEFANIA PRIMA COPPIA DI UOMINI E DONNE?

Grande entusiasmo tra Alessandro e Stefania che, alla loro prima esperienza a Uomini e Donne, non nascondono di essere molto felici da ciò che stanno provando. “Lui è un vulcano di uomo al punto che ho pensato anche di dargli un po’ di valeriana”, scherza Stefania. Il cavaliere e la dama, per ora, non si sono ancora sbilanciati con le rispettive famiglie anche se, in futuro, racconteranno tutto. Un rapporto che potrebbe crescere sempre di più anche perchè entrambi sono totalmente liberi. Alessandro è separato, ma non ha figli mentre Stefania non ha nessun matrimonio alle spalle e non ha figli. “Siamo liberi”, concludono i due.



