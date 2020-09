Alessandro e Stefania, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine e bacio dopo una cena…

Nascerà presto una nuova coppia nello studio di Uomini e Donne? Ancora una volta, le dame e i cavalieri del trono over non perdono tempo e, dopo il confronto tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, Maria De Filippi fa accomodare al centro dello studio due nuovi protagonisti. Si tratta di Alessandro e di Stefania. Il cavaliere, durante la propria presentazione, aveva ammesso di essere rimasta colpita da Stefania che ha poi invitato a cena e tra i due c’è stato un risvolto positivo. “Mi ha invitata a cena e ci sono andata. E’ stato sorprendente perchè quando sono venuta qui non mi aspettavo di accettare subito di uscire. Poi ho deciso di lasciarmi andare e c’è stata una cena in amicizia anche se c’è stato un bacio”, ha spiegato Stefania.

ALESSANDRO E STEFANIA, UOMINI E DONNE: NASCE UNA NUOVA COPPIA?

Pur stando molto bene con Alessandro, Stefania non si fa illusioni. “Ho detto a lui che è liberissimo di uscire con altre donne anche perchè siamo appena arrivati e, magari, dopo essere stato colpito da Cupido, si può anche cambiare idea”, spiega la nuova dama di Uomini e Donne. “Il bacio c’è stato all’inizio, durante e dopo”, spiega Alessandro che, alla redazione di Uomini e Donne ha dichiarato di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Stefania con cui ha in comune Ibiza dove entrambi hanno avuto un’attività. Alessandro conferma di essere stato profondamente colpito da Stefania per una serie di fattori. “Quello che mi ha colpito di lui è stato il suo sguardo penetrante e poi è stato il primo che ho guardato appena sono entrata ins tudio”, aggiunge Stefania.



© RIPRODUZIONE RISERVATA