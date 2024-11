La Talpa 2024, è scontro tra Alessandro Egger e Gilles Rocca, quest’ultimo sbotta: “Non ci sto con una testa di cazz* come te”

È partito lo scontro tutti contro tutti a La Talpa 2024 e tutto il gruppo, o quasi, ed il sospettato del gruppo è Alessandro Egger. I concorrenti in questi giorni hanno avuto una missione: occuparsi una valigetta e fare in modo che nessuno la prendesse. Durante la notte, però, Alessandro Egger si è alzato di scatto perché convinto di aver visto qualcuno rubare una valigetta, lo ha descritto come un uomo con la felpa de La Talpa e la barba. Tuttavia le urla del modello hanno spaventato tutti soprattutto le ragazze.

A questo punto il clima di è surriscaldato, qualcuno ha urlato scemo ad Egger, non si sa se Gilles Rocca o Andrea Petri che hanno fatto infuriare il modello che è scappato e sparito nel nulla facendo preoccupare tutti gli altri. Quando Alessandro Egger è tornato, Gilles Rocca gli ha urlato contro: “Io scemo non te l’ho mai detto. io me ne vado immediatamente se c’è una testa di caz*o come, ci vuole rispetto. Le ragazze hanno avuto tutte paure.” Aggiungendo che il gioco è un gioco ma la vita realtà è un’altra cosa e non può urlare e spaventare tutti così. Insomma si è sfiorata la rissa tra Gilles Rocca e Alessandro Egger quest’ultimo ha tentato di difendersi dicendo di aver inseguito un sospettato.

Alessandro Egger sotto accusa da tutto il gruppo: è lui La Talpa 2024? Marina La Rosa e Gilles Rocca non hanno dubbi

In un clima caldissimo, la maggior parte dei concorrenti come Gilles Rocca, Andrea Petri, Marina La Rosa e Andreas Muller sostengono che la valigetta l’abbia sottratto Alessandro Egger, è La Talpa 2024? Subito dopo c’è stato anche uno scontro anche tra Alessandro Egger e Andrea Preti. Quest’ultimo ha urlato: “Ale ti sei nascosto per tre ore non sei andato in nessun lago. E prendi per il cul* le persone con cui ridevi un secondo fa.” Mentre tutti i sospetti del gruppo si sono concentrati sul modello. Sui social non è passato inosservato che Orian Ichaki è rimasta chiusa nella sua stanza per tutto il tempo, dormendo beatamente. Il colpo di scena, però, lo ha rivelato Diletta Leotta in studio: le telecamere hanno inquadrato chi è è stato a sotrattarre la valigetta e cosa è successo.