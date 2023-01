Alessandro Enginoli, Federico Zampaglione e Simon Clementi, ex Claudia Gerini/ “Amica dei miei ex”

Alessandro Enginoli e Federico Zampaglioni, ex di Claudia Gerini

Claudia Gerini, protagonista con Mauro Gioia dello spettacolo “Cado sempre dalle nuvole – Cantare Pasolini”, sarà ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 20 gennaio, di Oggi è un altro giorno. L’attrice romana ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. Dal 2002 al 2004 è stata sposata con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario. Dal loro matrimonio è nata la figlia Rosa (2004).

Claudia Gerini ha vissuto una lunga relazione con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, al quale è stata legata dal 2004 al 2016. I due hanno una figlia, Linda, nata nel 2009. In una recente intervista al settimanale Nuovo in famiglia, l’attrice ha rivelato di avere un ottimo rapporto con i suoi ex: “Sono rimasta in ottimi rapporti sia con Alessandro che con Federico per il bene delle nostre figlie”.

La relazione con Simon Clementi

L’ultima compagno di Claudia Gerini è stato l’imprenditore Simon Clementi, la loro relazione è durata circa due anni. Nel 2021 i due si sono lasciati: “Nessuno ha beccato nessuno. Nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo deciso di non essere più una coppia, rimanendo amici”, ha detto l’attrice in una Instagram Story mettendo a tacere le voci di un tradimento da parte dell’ex compagno. L’imprenditore romano, proprietario di diversi locali nei dintorni della Capitale, ai tempi della sua relazione con la Gerini era già divorziato e padre di una bambina. “Mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre. Lui mi ha conquistato anche perché non gliene mai è importato nulla del lavoro che facevo. Cioè sì, mi stima, ma a lui piace Claudia e basta”, aveva raccontato l’attrice.

