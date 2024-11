Nel mondo della recitazione, tra piccolo e grande schermo, Claudia Gerini è ormai un volto affermato; diversamente si può dire per quanto riguarda il contesto della cronaca rosa, settore dal quale si è sempre tenuta alla larga. Raramente l’attrice si è confessata nel merito di questioni sentimentali ma, in un recente intervento a Rai Radio 1 per la trasmissione Un Giorno da Pecora, ha parlato apertamente della relazione con il nuovo compagno Riccardo Sangiuliano che a quanto pare vanta una parentela importante nel mondo della politica.

Claudia Gerini, chi è: la carriera da attrice e la passione ‘parallela’ per la musica/ Il disco di cover

“Sono fidanzata da più di un anno con un parente dell’ex ministro Sangiuliano, un suo cugino. Sto molto bene, è un momento di allegria e serenità”. Queste le parole di Claudia Gerini a proposito del suo nuovo compagno Riccardo Sangiuliano; un cenno alla parentela ma nulla di aggiuntivo sulla liaison in generale salvo per il momento di serenità. Ultimata la questione sentimentale, l’attrice è poi passata oltre approfittando dell’assist per commentare l’attuale situazione politica nel merito dei protagonisti.

Chi è Riccardo Sangiuliano, compagno di Claudia Gerini/ “Ci rendiamo felici a vicenda, spero che…”

Claudia Gerini ‘valuta’ Giorgia Meloni ed Elly Schlein: “Sono due donne di valori…”

“La cosa cosa è un po’ complicata da riassumere in numeri. Apprezzo il percorso politico di Giorgia Meloni, è una donna preparata e ha molti meriti; non mi piace però chi la circonda, dovrebbe migliorare alcuni elementi”. Commenta così Claudia Gerini – ad Un Giorno da Pecora su Rai Radio Uno – il percorso di governo di Giorgia Meloni; un giudizio sommariamente positivo ma che vede una flessione verso il basso quando lo sguardo si rivolge a coloro che la accompagnano nella gestione politica. L’attrice si è poi espressa anche su Elly Schlein: “Anche lei ha fatto il suo, d’altra parte sono due donne che portano avanti la loro versione e credono in quello che fanno”.