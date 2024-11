Nel ventaglio di attori e attrici che dominano la scena tra piccolo e grande schermo, indiscutibile è la splendida carriera di Claudia Gerini. Partita proprio dalla tv, ‘scoperta’ da Gianni Boncompagni e arrivata al cinema con pellicole di successo e soprattutto con interpretazioni magistrali, tra personaggi dal grande spessore introspettivo a maschere più leggere e ironiche.

Ma chi è Claudia Gerini, da dove parte la sua carriera? A soli 13 anni si fa notare al concorso di bellezza Miss Tenneger, trionfando; è proprio in questa occasione che viene notata da Gianni Boncompagni che era presente in giuria e pochi anni dopo prenderà parte all’iconico format ‘Non è la Rai’, ideato proprio dal noto regista e autore televisivo. Negli anni a seguire alterna la sua presenza tra piccolo schermo e set cinematografici e forse la consacrazione è da ascrivere al 1995 con il ruolo di Jessica nel film ‘Viaggi di nozze’ diretto da Carlo Verdone.

Claudia Gerini e la musica: dall’album di cover al duetto con Claudio Baglioni

Non molti sanno che in parallelo alla passione per la recitazione, Claudia Gerini ha anche un particolare ascendente verso la musica. Nel 2009 ha infatti tentato di farsi largo nel mondo della discografia lanciando il suo primo disco – come riporta Wikipedia – dal titolo Like Never Before. Un album che racchiude una serie di cover di canzoni presenti anche nei tanti film interpretati, una sorta di tributo alle colonne sonore che hanno reso ancor più speciali le opere a cui ha preso parte. Nello stesso anno collabora anche con Claudio Baglioni nel disco Q.P.G.A in duetto nella canzone ‘La prima volta’.

Altra tappa che rende istrionica l’attitudine artistica di Claudia Gerini è invece il 2022: data che coincide con l’esordio come regista con il film “Tapirulàn”. Tra l’altro, lei stessa è presente nel cast nel ruolo di protagonista.