Alessandro Fella è single?/ “A 25 anni ho cambiato completamente vita per…”

Alessandro Fella, giovane attore classe 1988, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, 8 aprile, di “Oggi è una altro giorno”. Dopo aver debuttato in televisione nella serie tv “La compagnia del Cigno”, fiction di Rai 1 diretta da Ivan Cotroneo. Alessandro Fella è uno dei protagonisti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” nei panni di Federico Cattaneo. Del suo personaggio ha detto a The Italian Reve: “È un personaggio molto sensibile e positivo. Fortunatamente io da adolescente non ho dovuto affrontare traumi come rimanere sulla sedia a rotelle o scoprire a 25 anni che tuo padre non è tuo padre”. Il giovane attore milanese è molto riservato sulla sua vita privata, ma al momento sembra essere single e concentratissimo sulla sua carriera.

Alessandro Fella: il rapporto con la famiglia

Alessandro Fella non è solo un attore ma anche un cantante, ha frequentato l’Accademia della voce di Milano per migliorare la sua abilità canora: “Non mi considero un cantante, ho cercato di approfondire il lavoro sulla voce per capire fin dove poteva arrivare il mio mezzo vocale. La musica è onnipresente nella mia vita e scandisce ogni momento, periodo e cambio di umore”, ha detto a The Italian Reve. Una canzone che in questo momento descrive la sua vita è “Aspettando il sole” di Neffa. Durante la quarantena ha guardato tutta la serie “This is us” e la consiglia a tutti i suoi fan. Per dedicarsi alla recitazione, Francesco Fella ha deciso di cambiare vita “scegliendo di dedicarmi completamente al teatro a 25 anni, dopo aver preso una laurea e con un lavoro avviato”. È legatissimo alla sua famiglia: “La mia isola felice è sicuramente casa mia, la mia famiglia“.

