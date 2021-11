Alessandro, fidanzato Francesca Cipriani/ “Anello di fidanzamento donato in ospedale”

Lunedì scorso in diretta su Canale 5 Francesca Cipriani ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Alessandro Rossi. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, oggi il ragazzo ha svelato che quello non è il primo anello che ha regalato alla sua dolce metà. Quello di fidanzamento “gliel’ho donato in una situazione particolare”, ha rivelato Alessandro in diretta su Canale 5.

Francesca Cipriani, proposta di matrimonio già decisa prima del GF VIP?/ Retroscena choc

L’imprenditore ha quindi raccontato di averle regalato l’anello di fidanzamento in ospedale, dopo la sua ultima operazione di chirurgia plastica. Una promessa d’amore che Alessandro ha voluto farle, dunque, in un momento molto particolare. In Casa, invece, Alessandro le ha donato l’anello della promessa di matrimonio per rinnovarle il suo desiderio di volerla al fianco come moglie.

ALESSANDRO ROSSI PROPOSTA DI MATRIMONIO A FRANCESCA CIPRIANI/ Il "sì" al fidanzato

Alessandro Rossi e la dichiarazione d’amore a Francesca Cirpiani

Al Grande Fratello Vip Alessandro Rossi ha dichiarato il suo amore a Francesca Cipriani con parole molto toccanti. “Sono stati tre mesi difficili, non vederci, non sentirci per me è stato un dolore, tu lo sai. L’amore per te è aumentato, la voglia di vederti è tanta. Questa esperienza è stata bella, quando sono in giro la gente mi saluta e mi chiede di noi. Una cosa bella, mi fa piacere però è un’emozione che dura poco. Quando torno a casa sono solo, non sei con me.”, ha dichiarato l’uomo in diretta su Canale 5, per poi concludere: “Voglio stare con te nella mia vita e volevo chiederti se vuoi essere mia moglie. Io voglio invecchiare con te e nessun altro. Ti amo e voglio solo stare con te.”

LEGGI ANCHE:

Francesca Cipriani shock "Picchiata e derubata dal mio ex"/ "Ricattata con un video"

© RIPRODUZIONE RISERVATA