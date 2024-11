Alessandro Rossi non è solo il marito di Francesca Cipriani, ma anche un imprenditore di successo che sui social si descrive così “costruttore e arredatore delle case dei VIP”. Un vero e proprio colpo di fulmine quello scattato tra i due stando a quanto raccontato dalla ex concorrente del Grande Fratello dalle pagine del settimanale Chi. “Ci siamo piaciuti subito e tempo sue settimane ho accettato il suo invito a cena” – ha detto la Cipriani che dopo la cena ha cominciato a scambiarsi una serie di messaggio con l’imprenditore edile originario di Cesenatico. Tra un messaggio e l’altro, Alessandro ha fatto breccia nel cuore di Francesca tra messaggi, anche fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna. Nel 2021 si è ufficializzata la nascita della coppia.

Nel dicembre del 2022, infatti, Alessandro Rossi e Francesca Cipriani sono diventati marito e moglie dopo la proposta di matrimonio arrivata all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove lei partecipava come concorrente.

Un grande amore quello nato tra Alessandro Rossi e Francesca Cipriani che, da quando si sono conosciuti per la prima volta, non si sono mai più lasciati. Ora che sono diventati marito e moglie i due hanno il grande sogno di allargare la famiglia con la nascita di un figli. “Siamo in attesa della cicogna, non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio” – ha detto la coppia ospite di Verissimo da Silvia Toffanin.

La ex concorrente del GF ha rivelato che ci stanno lavorando e chissà che nei prossimi mesi non possa arrivare la lieta notizia. Intanto Francesca Cipriani ha festeggiato 40 anni e in occasione di un compleanno così speciale il marito Alessandro Rossi ha pensato bene di farle una bellissima dedica sui social “Auguri a te che sei la persona più importante, auguri a te che riesci sempre a strapparmi un sorriso, auguri a te che ci sei sempre, auguri alla mia gioia più grande” – le parole di Alessandro che ha poi concluso – “non importa dove ci porterà la vita, l’importante è che ci sia tu al mio fianco. Sempre uniti in qualsiasi circostanza”.

