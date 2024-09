Il cuore di Luca Calvani batte ormai da un po’ di tempo per il compagno Alessandro Franchini. Ma chi è e cosa sappiamo sul suo conto? Toscano come la sua dolce metà, sappiamo che ha lavorato per diverso tempo come bagnino, per poi avviare nel 2015 una attività imprenditoriale nel settore fitness, aprendo la palestra The Funcional Department. Con il compagno Luca si è invece avventurato nella gestione di un agriturismo in provincia di Lucca, dove riversano tutto il loro amore per l’accoglienza e la tipicità toscana.

Luca e Alessandro sarebbero fidanzati da quasi dieci anni, ma pubblicamente sono usciti allo scoperto da appena un paio di anni. Evidentemente, prima di condividere coi fan la loro relazione, hanno preferito prendersi del tempo e aspettare il momento giusto. Ora che Luca Calvani sta per iniziare la sua avventura al Grande Fratello come concorrente, avremo sicuramente l’occasione di sapere qualcosa in più sulla sua vita privata e del suo amore per il suo compagno Alessandro Franchini.

Luca Calvani, la dedica strappalacrime del suo compagno Alessandro Franchini in occasione del compleanno

Sbirciando la coppia sui social, si evince grande alchimia e compattezza. D’altronde otto anni d’amore sono un traguardo importante ed Alessandro Franchini e Luca Calvani se lo godono appieno. In occasione del compleanno del nuovo concorrente gieffino, avvenuto circa un mese fa, il compagno Alessandro non ci ha pensato due volte a riservargli una dedica da stropicciarsi gli occhi.

“Tanti auguri a te che con quel sorriso mi fai gonfiare il cuore in petto”, le parole colme di amore di Alessandro Franchini. “Tanti auguri a te che riempi le mie giornate con la tua gioia di vivere, tanti auguri a te che sei sempre alla ricerca di nuovi progetti ed avventure. Farò di tutto per vederti sempre sorridere”. Insomma, dopo tanti anni assieme la passione non viene a meno tra Luca e il suo compagno.

