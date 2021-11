Alessandro Graziani e Letizia Paternoster/ “Pechino Express insieme? Magari…”

Alessandro Graziani e Letizia Paternoster, rispettivamente ex tentatore di Temptation Island (ma anche di Uomini e Donne) e ciclista, sono intervenuti congiuntamente in data odierna ai microfoni di Trends&Celebrities, trasmissione in onda su Rtl 102.5 News e condotta dal collaudato duo formato da Francesco Fredella e Simone Palmieri.

Letizia Paternoster, fidanzata Alessandro Graziani?/ Il bacio: "Sono cotto"

I giovani, entrambi sportivi (Graziani è pallavolista, ndr), stanno vivendo insieme il loro sogno d’amore, ma prima di parlare della loro vita di coppia Letizia ha fatto riferimento alla recente partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: “Non è andata proprio come volevo, ma sono comunque contenta. I Giochi sono un mix di emozioni enormi, un mondo tutto da vedere, da scoprire, da provare. Sei nel villaggio olimpico, accanto ai campioni più grandi che ci siano al mondo. È un’emozione grande”. Recentemente, peraltro, la giovane azzurra ha anche vinto la medaglia d’oro nella gara ad eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista, disputatisi a Roubaix.

Letizia Paternoster, chi è la fidanzata di Alessandro Graziani/ Ciclista 21enne e...

ALESSANDRO GRAZIANI E LETIZIA PATERNOSTER: “IL NOSTRO AMORE NATO SUI SOCIAL”

In riferimento al loro legame, invece, Letizia Paternoster ha detto di non essere gelosa del passato di Alessandro Graziani e di accettarlo, indicando invece nel ragazzo la metà più gelosa della coppia. Quest’ultimo si è giustificato così: “Lei ha più visibilità di me, questo mi dà più modo di esserlo. Io lo ammetto tranquillamente, in quanto credo che la mia sia una gelosia sana. Non stiamo parlando di stalking o altro”.

Graziani ha poi alzato il sipario sulla genesi del loro amore: “Durante il lockdown ero a Uomini e Donne, stavo cercando l’anima gemella. Poi, dopo il lockdown, mi ha scritto lei su Instagram. Si è fatta avanti, però il corteggiamento è durato tanto, almeno un mese e mezzo, quasi due. Al primo appuntamento mi ha portato in bici elettrica in cima a una montagna”. Circostanza in cui il pallavolista è caduto e si è fatto male a mani e piedi: “Dopo un mesetto doveva iniziare il campionato di pallavolo e non sapeva come fare”, ha sottolineato Letizia Paternoster. Nel loro futuro potrebbe esserci un reality come Pechino Express? “Se non intaccasse gli impegni sportivi, sarebbe una bellissima esperienza di coppia da fare, tanto per come è fatto il programma, quanto per come siamo fatti noi, molto acqua e sapone”. Paternoster, peraltro, non ha escluso neppure l’ipotesi “L’Isola dei Famosi”, reality all’insegna dell’avventura.

Alessandro Graziani: "Serena Enardu? Non monto teatrini"/ "Non ho mai mentito..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA