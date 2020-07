Letizia Paternoster, chi è la fidanzata di Alessandro Graziani/ Ciclista 21enne e…

Alessandro Graziani, smaltita la delusione per non essere riuscito a conquistare il cuore di Giovanna Abate, tornata single dopo poche settimane dalla scelta di Sammy Hassan, ha trovato nuovamente l’amore. A conquistare il cuore dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne e pallavolista è stata la bellissima Letizia Paternoster che, con Alessandro, ha in comune la passione per lo sport. Letizia, classe 1999, è una ciclista e pistard originaria del Trentino. Nata da madre italiana e padre italo australiano, è cresciuta in Trentino appassionandosi al ciclismo. Oltre ad essere un’atleta, è anche una ragazza bellissima come è facile notare dalle foto che pubblica su Instagram dove è seguita da 173mila followers. Capelli lunghi e biondi, occhi chiari, labbra carnose e un fisico supet atletico hanno rendono Letizia davvero bellissima. Sarà il grande amore di Alessandro Graziani?

LETIZIA PATERNOSTER, FIDANZATA DI ALESSANDRO GRAZIANI: LEI UFFICIALIZZA LA STORIA SUI SOCIAL

Entrambi sportivi, Letizia Paternoster e Alessandro Graziani stanno vivendo una tenera storia d’amore. Ad ufficializzare il rapporto è stata proprio la ciclista che, pubblicando la foto del bacio con l’ex corteggiatore di Giovanna Abate, ha scritto: “Tutto è una bomba”, taggando, poi, proprio il pallovolista che è apparso anche in altre storie della sua nuova fidanzata. I due, dunque, non si nascondono più. Dopo essersi conosciuti, Alessandro e Letizia sono usciti allo scoperto e le passioni che hanno in comune portano a credere che tra i due possa funzionare. Sarà davvero così? Graziani, da parte sua, pur non avendo ancora commentato, ha ricondiviso sul proprio profilo la foto del bacio con la sua letizia ufficializzando così la fine del suo stato da single.



