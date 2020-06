Alessandro Graziani torna a Uomini e Donne/ La lettera di Pago a Serena Enardu…

Pubblicità

Alessandro Graziani torna a Uomini e Donne nella puntata odierna, ma stavolta, dalle anticipazioni pubblicate da WittyTv, Giovanna Abate non sarebbe la causa del suo ritorno nello studio del dating show di canale 5. Nei giorni scorsi, il settimanale Chi, ha pubblicato una lettera scritta da Pago e indirizzata a Serena Enardu. Nella lettera in questione, il cantante ha accusato l’ex compagna di aver avuto una vera e propria storia d’amore con Alessandro Graziani proprio nei giorni in cui tentava di tornare con lui. Le parole di Pago sono state prontamente smentite da Serena Enardu che ha parlato di “menzogne” dette da Pago. Nello studio di Uomini e Donne, Alessandro Graziani racconterà così la propria versione dei fatti su richiesta di Maria De Filippi.

ALESSANDRO GRAZIANI COMMENTA LA LETTERA E LA ROTTURA TRA PAGO E SERENA ENARDU

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Alessandro Graziani sarà informato da Maria De Filippi della lettera scritta da Pago e pubblicata dal settimanale Chi in cui il suo nome viene indicato come il motivo della rottura con Serena Enardu. In passato, il pallavolista che ha conosciuto Serena durante la sua avventura come tentatore di Temptation Island Vip, ha sempre ribadito di non essere stato la causa della fine della storia tra Serena e Pago aggiungendo di aver avuto con la Enardu un rapporto di stima e complicità che non ha mai portato alla nascita di una vera storia d’amore. Come risponderà oggi alle parole di Pago? Confermerà quanto detto dal cantante o smentirà tutto?



