Alessandro Graziani/ Uomini e Donne: “Sara e Giovanna? Non voglio precudermi niente”

Alessandro Graziani tra Giovanna Abate e Sara Amira. L’ex tentatore di Temptation Island Vip, pur essendo arrivato a Uomini e Donne per l’appuntamento al buio con Giovanna Abate, è finito immediatamente nel mirino di Sara Amira che non ha perso tempo portando in esterna. Nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, Alessandro è uscito sia con Giovanna che con Sara. La Abate punta così il dito contro la Amira accusandola di non essere stata corretta durante la sua prima puntata nel corso della quale ha di fatto corteggiato Alessandro. Sara si difende svelando di aver già chiesto alla redazione di farlo scendere perché lo aveva notato a Temptation Island. A sua volta, anche Alessandro spiega di aver notato Sara in televisione e di esserne rimasto affascinato anche se, dopo l’appuntamento al buio, ammette di essere rimasto affascinato anche da Giovanna Abate.

In studio, Alessandro Graziani spiega di non aver ancora deciso chi corteggiare in modo esclusivo tra Sara e Giovanna. “Io Sara l’avevo già vista e mi interessaba conoscerla. Poi ho avuto la possibilità di partecipare a questo appuntamento al buio perché ero incuriosito da Giovanna e voglio vedere cosa c’è dietro questa sua freddezza. Io non mi voglio precudere niente anche perché sono due ragazze diverse. A sensazione, vedo Sara più compatibile con me. Sara è moto easy, molto semplice e personalmente mi sono trovato molto bene con lei”, ammette Alessandro. “La differenza è sicuramente nei modi. Anche tu eri molto attratta da Alessandro. Si percepiva che eri attratta da Alessandro anche se non hai detto ‘mi fa sangue’. Poi hai detto che non te ne frega niente degli altri“, commenta Gianni Sperti. “A me non basta l’aspetto fisico, se non c’è sostanza, per me può anche finira qua“, dice Giovanna che, tuttavia, ammette di aver avuto una piacevole sensazione in esterna con Alessandro.





