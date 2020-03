Sara Amira e Giovanna Abata, lite a Uomini e Donne/ “Sei una gatta morta”

Lite accesa tra Sara Amira e Giobanna Abate nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. A scatenare il durissimo botta e risposta tra le due troniste sarà Sonny, il corteggiatore di Sara che, dopo l’arrivo sul trono di Giovanna, sentendosi trascurato dall’assistente di volo, ha deciso di uscire in esterna con la Abate. Tra i due ci sono state già dichiarazioni importanti che scateneranno la durissima reazione di Sara che, in studio, punterà il dito contro l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Sara, visibilmente infastidita dal feeling tra Giovanna e Sonny, darà della “gatta morta” alla Abate la quale, però, non resterà in silenzio, ma replicherà alla Amira difendendo il proprio modo di essere.

SARA AMIRA E GIOVANNA ABATE, LITE A UOMINI E DONNE PER SONNY

E’ iniziato con il botto il trono di Giovanna Abate che, decisa a trovare il vero amore, ha messo gli occhi su Sonny. In esterna con il corteggiatore di Sara Amira, la Abate, senza problemi, al corteggiatore dirà: “mi fai sangue“. Parole che non piaceranno affatto all’assistente di volo che accuserà Giovanna di comportarsi come una gatta morta per conquistare le attenzioni dei ragazzi. La Abate, però, replicherà dicendo di essere interessata soprattutto alla testa dei corteggiatori e non al loro aspetto fisico. Infastidita dagli attacchi di Sara, Giovanni deciderà così di chiudere definitivamente la frequentazione con Sonny che accetterà la decisione della tronista. L’atteggiamento della Abate scatenerà anche i commenti di Tina Cipollari che non ha molta simpatia nei suoi confronti?

