Alessandro Graziani su Serena Enardu/ “Storia passata, dopo aver chiuso con Pago…”

Il triangolo Pago, Serena Enardu e Alessandro Graziani, ha occupato centinaia se non migliaia di pagine di gossip negli ultimi mesi. Il buon Pacifico e Serena sembrano essersi riappacificati dopo l’ingresso della bella sarda all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, e il peggio sembrerebbe essere passato. La vera prova del nove, però, sarà adesso, dopo che i due piccioncini sono stati eliminati dal reality show di Canale 5, e sono stati costretti a tornare alla vita di prima: riusciranno a ritrovare l’amore perduto anche fra le mura di casa? Chi lo sa, nel frattempo è uscito allo scoperto “il terzo incomodo”, Graziani, attuale corteggiatore di Giovanna Abate presso il programma Uomini e Donne. L’ex tentatore, colui che ha “convinto” la Enardu a lasciare Pago, pensa che si debba mettere un punto a questa vicenda: “Penso se ne sia parlato già abbastanza – le sue parole a Uomini e Donne magazine – se non fosse già chiaro, adesso voglio godermi questo percorso a Uomini e Donne senza dover pensare a una storia che, per quanto abbia rappresentato un’esperienza forte, appartiene al passato”.

ALESSANDRO GRAZIANI: “SERENA E PAGO? ORA TOCCA A LORO…”

“Probabilmente – ha proseguito il corteggiatore – quando Serena ha capito di aver chiuso una storia di sette anni in quel modo, si è accorta di aver fatto qualche errore di valutazione. Ora il loro destino lo decideranno insieme e non dipende sicuramente da me, come non è mai dipeso”. Graziani era stato raggiunto durante il dating show da Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello Vip 4, e nell’occasione era stato incalzato su cosa fosse accaduto dopo Temptation Island con Serena. Sembra che fra i due vi sia stato qualcosa, ma poi il tutto sia svanito in un nulla di fatto. Sempre durante il reality la coppia Serena-Pago aveva vissuto un momento di tensione quando il fratello di Pacifico aveva raccontato al cantante di come la sua compagna avesse messo un paio di like birichini ad alcune foto proprio di Graziani.

