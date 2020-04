Alessandro Greco e Beatrice Bocci presentano il figlio Lorenzo/ Web impazzito: “figo”

Alessandro Greco e Beatrice Bocci stanno trascorrendo la quarantena nella loro casa e, ai microfoni de La vita in diretta, in collegamento con Lorella Cuccarini, hanno raccontato come trascorrono le loro giornate. “Volevo esprimere la nostra vicinanza a quelle persone che in questa situazione di particolare disagio ed emergenza già si trovavano in una situazione di difficoltà”, dice Alessandro Greco. “Mi viene in mente la solitudine, i problemi economici, i problemi di salute. La nostra fede ci fa sentire la vicinanza con queste persone”, dice il conduttore che poi ringrazia la Rai, Lorella Cuccarini e Alberto Matano che, ogni giorno, fanno compagnia a tanti italiani. Lorella Cuccarini, poi, ha chiamato ad intervenire anche Lorenzo, il figlio di Alessandro Greco e Beatrice Bocci. “Per il piacere delle nostre figlie, ciao Lorenzo”, dice la Cuccarini.

ALESSANDRO GRECO E BEATRICE BOCCI, WEB IMPAZZITO PER IL FIGLIO ALESSANDRO

La bellezza di Lorenzo, il figlio di Alessandro Greco e Beatrice Bocci ha fatto impazzire il web al punto che Lorella Cuccarini si è complimentata con la mamma. “Posso fare i complimenti a Beatrice per quanto è bello Lorenzo?“, ha chiesto la Cuccarini. “Assomiglia molto a te, senza nulla togliere ad Alessandro“, aggiunge la conduttrice di Raiuno. “Lorenzo quali aspetti hai ereditato da papà?”, chiede Lorella. “I miei amici mi dicono che sono bravo ad imitare come papà all’inizio della sua carriera“, risponde Lorenzo. “E poi canta”, aggiunge mamma Beatrice, molto orgogliosa del figlio. Sui social, nel frattempo, gli utenti si sono lasciati andare ad una serie di commenti. “Un figo, da dove è uscito questo figlio?”, chiede qualcuno. E altri: “non abbiamo dato la giusta attenzione a Lorenzo Greco”, “bellissimo”.



