Lorella Cuccarini, infortunio alla figlia Chiara/ A terra durante partita: spavento!

Piccola disavventura per Lorella Cuccarini: la figlia Chiara ha subito un infortunio in campo durante una partita di calcio. La conduttrice de “La Vita in Diretta” si trovava sugli spalti, quando la figlia, giocatrice della Roma Calcio Femminile, è caduta a terra dopo un duro scontro di gioco. Ad immortalare il tutto ci ha pensato il settimanale di gossip, Nuovo, che ha appunto fotografato la giovane a terra dolorante, e nel contempo, la mamma preoccupata sugli spalti, intenta a guardare con attenzione cosa stesse accadendo alla figlia. La giocatrice è stata immediatamente soccorsa dai medici presenti a bordo campo, e fortunatamente, nel giro di qualche secondo, la situazione è tornata alla normalità: solo un contatto di gioco e nulla più. Lorella stava guardando la partita di Chiara in compagnia dell’altra figlia, Sara, e come avrebbe fatto ogni genitore, ha vissuto momenti di terrore nel vedere la ragazza dolorante a terra.

LORELLA CUCCARINI, INFORTUNIO ALLA FIGLIA: LA FAMIGLIA DELLA CONDUTTRICE

Chiara è nata dal matrimonio con Silvio Testi, produttore televisivo e musicale. I due hanno avuto in totale quattro figli, leggasi Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara, nati entrambi nel 2000. Silvio, nato a Viterbo, in Toscana, nel 1954, ha iniziato a collaborare con la televisione nel 1978, più di 40 anni fa, e nel 1979 ha iniziato a produrre il varietà per eccellenza della televisione pubblica, leggasi “Fantastico”, firmando anche la sigla dello stesso show come autore. Curioso come Testi abbia quindi visto nascere una stella del programma come Heather Parisi, storica rivale proprio della Cuccarini. I due si conobbero nella sesta edizione di Fantastico, e poco dopo nacque la loro storia d’amore che è giunta fino ad oggi. “La mia famiglia è tutt’altro che perfetta – aveva svelato la conduttrice in una recente intervista – e non è perfetto neppure il mio matrimonio. Come tutte le coppie, anche io e Silvio abbiamo avuto i nostri momenti difficili, le nostre crisi. Ma li abbiamo superati e siamo andati avanti, perché ci amiamo moltissimo. E lo abbiamo fatto anche per i nostri figli”.

