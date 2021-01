Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ Cuori e like per la sua star ma…

Alessandro Greco è il fidanzato di Jasmine Carrisi oppure no? Ormai dopo mesi siamo ancora qui a chiedercelo visto che la bella figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è sempre più sulla cresta dell’onda e oggi sarà nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo. Dopo il successo di The Voice Senior, la giovane è pronta a riprendere in mano la sua vita e forse tornare alla normalità, se ci riuscirà e questo potrebbe significare anche il ritorno dal suo Alessandro, se ancora il loro rapporto esiste ancora. Le novità e i dettagli su quella che è la loro relazione arrivano dritti dai social. Le ultime foto postate dalla bella figlia di Al Bano hanno ricevuto i commenti di Alessandro Greco. A volte si tratta di una sorta di messaggi in codice, altre volto compaiono dei cuori e in ogni caso la risposta di Jasmine non è mai mancata.

Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi, lei ospite a Verissimo, e lui?

Questo potrebbe confermare che il rapporto tra Alessandro Greco e Jasmine Carrisi va avanti a gonfie vele nonostante il lockdown e poi la lontananza dovuta agli impegni della pugliese aspirante cantante. Possiamo quindi dire che la loro relazione quindi va avanti a gonfie vele come succede ormai da due anni con la benedizione dei genitori che hanno avuto modo di conoscerlo. Alessandro Greco, infatti, è coetaneo e conterraneo della biondina e questo porta al suo mulino solo punti in più rispetto ad un potenziale rivale. Ma siamo sicuri che la voglia di Jasmine di spiccare il volo nella musica o di andare lontano trasferendosi a Milano non impedirà ai due di continuare ad essere felici?



