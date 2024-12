Jasmine Carrisi, nata dalla storia d’amore tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso, ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo quando aveva 17 anni. Nel 2018 ha recitato nel film ‘La dama e l’ermellino’ e insieme ai suoi genitori è approdata spesso sul piccolo schermo come ospite in varie trasmissioni. Nel 2020 ha fatto il suo debutto come cantante pubblicando il suo primo singolo intitolato ‘Ego’, ha poi affiancato il padre a The Voice Senior nei panni di coach. In questi anni ha pubblicato altri singoli e ha duettato con il padre nel brano ‘Nessuno mai’.

Jasmine Carrisi a La Volta Buona: “Ho avuto un flirt con il figlio di Madonna, David”/ “Eravamo in Puglia…”

La figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, lunedì 2 dicembre 2024. Oltre a parlare della sua carriera commenterà il cast di Sanremo 2025, anche il padre aveva presentato due brani ma è stato escluso da Carlo Conti. Jasmine Carrisi parlerà anche di chirurgia estetica? In più occasioni è stata accusata di aver stravolto il suo aspetto facendo ricorso al bisturi, finendo anche al centro di molte polemiche.

Jasmine Carrisi: "Zia Amanda Lecciso? Sono sua fan, la supporterò"/ "Grande Fratello 2024? Adoro Jessica e…"

Jasmine Carrisi e i ritocchini: cosa ha detto la figlia di Albano Carrisi sulla chirurgia estetica

Jasmine Carrisi ha 23 anni e rispetto al suo esordio nel mondo dello spettacolo è cambiata moltissimo. Spesso cambia taglio e colore di capelli e questo la fa apparire decisamente diversa, c’è però chi è convinto che abbia fatto ricorso anche alla chirurgia estetica. In più occasioni lei si è difesa dicendo che non è una persona che cerca a tutti i costi la perfezione. In una passata intervista concessa al settimanale Nuovo ha anche rivelato: “Il naso e gli zigomi sono quelli che mamma mi ha fatto“.

Jasmine Carrisi: "Fidanzato? Ragazzi ti mettono le corna e ti ghostano"/ "Ballando 2024? Mi piacerebbe farlo"

Molto attiva sui social Jasmine Carrisi si ritrova spesso a fare i conti con gli attacchi degli haters, anche in merito ai suoi presunti ritocchini estetici. Di recente si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram durante il quale ha ribadito per l’ennesima volta che non ha mai fatto ricorso alla chirurgia. A detta sua l’unica cosa che ha fatto per cambiare il suo aspetto è stata rimpolpare le labbra, erano molto sottili ed è ha deciso di fare ricorso al filler per volumizzarle.