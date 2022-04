Alessandro Greco, voto di castità per 3 anni con Beatrice Bocci/ “Non è stato facile”

Alessandro Greco è stato sposato per diverso tempo con Beatrice Bocci e i due sono saliti alla ribalta delle cronache un paio di anni fa a seguito dopo aver rivelato di aver fatto un voto di castità. In occasione di un’intervista rilasciata dal noto conduttore al termine del 2019, lo stesso aveva spiegato che lui e la sua compagna non avevano avuto rapporti intimi per ben tre anni. Il tutto è stato portato avanti in concomitanza con la nascita dei loro figli e il loro matrimonio, così come spiegato da Alessandro Greco: “È successo quando stavamo insieme già da diversi anni – aveva raccontato il presentatore divenuto famoso in particolare con la trasmissione Furore, intervistato da Storie Italiane, su Rai Uno – e avevamo due figli. Eravamo in pellegrinaggio a Medjugorje e ho detto a mia moglie ‘se tu sei pronta, facciamolo’”.

Beatrice Bocci, Alessandra e Lorenzo: moglie e figli Alessandro Greco/ "Speciale..."

Dopo l’arrivo dei figli e il matrimonio celebrato il 29 settembre 2008 con rito civile e quindi nel 2014 in Chiesa, Alessandro Greco e Beatrice Bocci avevano deciso di portare avanti l’amore “platonico”. Una decisione che era stata presa ovviamente non per sfizio, ma a seguito di un lungo percorso di fede seguito da entrambi, visto che la coppia è sempre stata molto religiosa.

Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ Un amore "made in Puglia"

ALESSANDRO GRECO E IL VOTO DI CASTITA’: “SONO ACCADUTE DETERMINATE COSE…”

“Sono accadute determinate cose – aveva raccontato ancora Alessandro Greco sul suo voto di castità – e quando ci siamo ritrovati nella nostra camera in albergo abbiamo scelto di mettere Gesù al centro della nostra vita nei sacramenti e nella messa”. Beatrice Bocci, anch’essa ospite negli studi del programma di Rai Uno, aveva aggiunto: “Si conosce un’intimità profondissima in questo percorso che abbiamo fatto nella castità, che ti dà una conoscenza dell’altro straordinaria”.

Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ Accolto a braccia aperte da Al Bano

La decisione era stata presa dai due poco prima di sposarsi, di modo di arrivare al matrimonio ‘puri’: “Questo percorso – aveva spiegato ancora Beatrice Bocci, ex Miss Italia – non è facile con la sola forza umana… È una preparazione al sacramento del matrimonio, dove c’è la pienezza della vita sessuale”. Così hanno offerto a Dio un dono molto importante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA