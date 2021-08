Alessandro Haber: “Vi faccio vedere la mia parte più sexy”/ “Non vorrei che poi…”

Attore e regista, Alessandro Haber, ospite della puntata di Dedicato trasmessa il 4 agosto, ai microfoni di Serena Autieri, racconta le emozioni che prova ogni volta che torna al Magna Graecia Film Festival. “Non manco mai, sono anni che vengo perchè è un posto meraviglioso e un festival fantastico. E’ rimasto con la sua identità, molto semplice, comunicativo, gente simpatico e poi s’incontrano gli amici che è da un po’ che non vedi”. Poi un saluto a Mariangela D’Abbraccio: “Ci conosciamo da prima di Cristo”, commenta l’attore alludendo al lungo rapporto d’amicizia. Haber, così, fa un regalo ai telespettatori di Raiuno. “Vi faccio vedere la mia parte più sexy”, dice togliendo gli occhiali e mostrando gli occhi. “Basta altrimenti le casalinghe potrebbero eccitarsi”, scherza l’attore.

Alessandro Haber: il ricordo di Ennio Fantastichini

Nel corso della sua lunga carriera, Alessandro Haber, presente al Magna Graecia Film Festival per presentare il film “Ostaggi” ha lavorato con i più grandi registi italiani come Bellocchio, Nanni Moretti, Pupi Avati, Mario Monicelli e Giuseppe Tornatore. “Manca qualcuno con cui vorresti lavorare?“, chiede Serena Autieri. “Ci sono alcune persone che mi stanno a cuore con cui mi piacerebbe lavorare di nuovo come ad esempio Bellocchio con cui ho fatto due film all’inizio. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Nanni Moretti che mi commuove, è un regista abbastanza unico. Mi manca Virzì che non è della mia generazione. Abbiamo rischiato di lavorare insieme tanti anni fa in un film che si chiama Ferie d’agosto in cui il personaggio che ha poi interpretato un mio amico che non c’è più, Ennio Fantastichini perchè era un personaggio romano. Io non sono romano e facevo fatica”, afferma Haber aggiungendo di sentire la mancanza di Ennio Fantastichini. “Era l’amico del cuore“, conclude.

