Serena Autieri/ “Vi racconto il mio nuovo programma ‘Dedicato’”

Ad arricchire e completare il parterre di ospiti previsto per la quarantunesima e ultima puntata di Domenica in c’è anche Serena Autieri, attrice e conduttrice originaria di Napoli chiamata a presentare il suo nuovo programma del mattino di Rai1, Dedicato. Dedicato andrà in onda tutti i giorni alle 9.55 a partire da domani 28 giugno. Sarà una trasmissione leggera, fresca, tipicamente estiva: “L’idea è quella di regalare al pubblico tanti sorrisi, ottimismo e spensieratezza”, ha spiegato la conduttrice in un’intervista del 13 giugno a Tv Sorrisi e Canzoni. Da qui anche il titolo del programma: “Ha presente le dediche radiofoniche? Ecco, chi è a casa (ma anche chi è in spiaggia perché avremo dei collegamenti dalle più importanti località balneari) potrà richiedere canzoni, poesie, spezzoni di film famosi, da dedicare a qualcuno. Ci sarà anche lo spazio per raccontare storie positive e ogni giorno avrò un ospite speciale in studio”.

Serena Autieri presenta Dedicato

Nell’ambito della sua nuova esperienza televisiva, Serena Autieri canterà anche parecchio. “Sì, sarò accompagnata dal maestro Enzo Campagnoli, compagno di tanti spettacoli, con lui c’è divertimento nell’improvvisazione”. Alcune ‘dediche’ le firmerà proprio lei, un po’ come faceva una volta con gli autografi (prima dell’avvento dei selfie). Quando qualcuno glieli chiedeva, lei li corredava sempre di qualche dettaglio carino: “Disegnavo un sole perché mi rappresenta, mi dà una sensazione di positività. E poi aggiungevo una frase che quella persona mi ispirava. E a proposito di selfie, oggi mi chiedono un videosaluto per qualcuno o una dedica con un messaggio vocale. Dopo Frozen ci sono tantissimi bambini che desiderano un messaggio con la voce di Elsa!”.

Serena Autieri e le ‘dediche’ ai suoi familiari

Nel corso dell’intervista, Serena Autieri fa anche una dedica d’amore a suo marito Enrico. “‘Io so che ti amerò… per tutta la mia vita ti amerò… e in ogni lontananza ti amerò…’. Io so che ti amerò di Vinícius De Moraes, cantata anche da Ornella Vanoni e Jovanotti. E per mia figlia Giulia un pezzo di Lena che si intitola Love: la cantiamo quando andiamo a scuola e a casa spesso la intoniamo insieme”. La proposta della conduzione è arrivata in un momento già particolarmente prolifico della sua carriera. Oggi, a chi le consigliava di scegliere se condurre, cantare o recitare, senza tenere conto del fatto che un artista, in quanto tale, è uno spirito libero, lei dedicherebbe questa canzone: “‘Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia… meraviglioso’. Qual è il problema? Se ho voglia di fare più cose, di studiare e di perfezionarmi, perché non posso farlo?”.

