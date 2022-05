Alessandro Iannoni beccato a mangiare di nascosto: rischia grosso?/ Alvin: “possono arrivare sanzioni”

Alessandro Iannoni leader a L’Isola dei Famosi 2022

Alessandro Iannoni sgamato a mangiare di nascosto a L’Isola dei Famosi 2022. Dopo la prova leader del girarrosto, il figlio di Carmen Di Pietro viene sorpreso a mangiare di cosa. Ma cosa è successo? Alessandro e Maria Laura si sono sfidati nella prova del girarrosto, ma dopo sei minuti Alvin e l’organizzazione del programma hanno deciso di dare la collana del leader ad entrambi visto il loro coraggio dei impegno. Una volta tornati sulla spiaggia i due naufraghi hanno dovuto fare il nome di 4 naufraghi a cui regalare un aperitivo.

I due leader decidono di premiare Nicolas Vaporidis, Guendalina ed Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro. Durante l’aperitivo però i due leader non avevano accesso al buffet, anche se Alessandro non aveva capito le regole e si è avviato verso il banchetto mangiando subito delle patatine.

Alessandro Iannoni mangia di nascosto in diretta a L’isola dei Famosi 2022

Richiamato dalla produzione, Alessandro Iannoni è tornato in spiaggia, mentre Nicolas Vaporidis, Guendalina ed Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro si gustavano l’aperitivo. La situazione però è degenerata quando anche Ilary Blasi si è resa conto che il figlio di Carmen Di Pietro stava mangiando di nascosto. “Ma cosa fai? Stai mangiando?” chiede la Blasi al giovane naufrago che di spalle sembra masticare qualcosa. A difenderlo Maria Laura De Vitis che dice: “no sta tossendo dopo la prova”.

Alessandro stava masticando qualcosa, cerca di far finta di nulla, ma a riprenderlo una volta per tutto è l’inviato Alvin che lo gela in diretta: “stai attento, possono arrivare altre sanzioni”.

