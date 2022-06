Alessandro Iannoni costretto ai “lavori forzati” da mamma Carmen/ “La gente mi guarda e ride, assurdo!”

Alessandro Iannoni in giro a Roma con un dondolo a causa di mamma Carmen Di Pietro: cos’è accaduto

L’Isola dei Famosi 2022 ha chiuso i battenti ma non ha lasciato il pubblico di Canale 5 orfano dei siparietti di Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Questi, anzi, continuano attraverso i profili Instagram dei due che, proprio nelle ultime ore, hanno regalato ai follower una scenetta esilarante. Il povero Alessandro è stato infatti mandato dalla madre a prelevare un dondolo da mettere sul suo terrazzo. Peccato che ha costretto il figlio a trasportarlo fino alla loro abitazione a piedi!

Così, con una serie di stories pubblicate su Instagram, Alessandro ha reso i follower testimoni del suo disagio: “Mi è stato dato un incarico da mamma, praticamente devo portare in giro per Roma questo dondolo. Ma guarda che dobbiamo fare, ti pare normale? La gente mi guarda per strada e si mette a ridere!” tuona l’ex naufrago.

Alessandro Iannoni ai “lavori forzati” mentre Carmen Di Pietro è dal parrucchiere

Il percorso verso casa continua, il tutto sotto il sole cocente di Roma alle 14 del pomeriggio: “Orario strategico!”, ironizza lui. Poi finalmente arriva a casa madido di sudore e stanchissimo e si rivolge direttamente alla madre con una story: “Tu stai bella dal parrucchiere, a me mi fai fare ‘sti lavori forzati!“ le dice.

Carmen Di Pietro non rimane in silenzio. Dopo aver visto il video del figlio Alessandro, lo ringrazia con tanto di tintura in testa: “Ale come vedi ho la tintura in testa e ti volevo tanto ringraziare per avermi portato su il dondolo, così questa sera farò una bella dondolata sul terrazzo!”

