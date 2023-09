Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, è nel cast de Il Collegio/ “Sono dolce, emotiva e simpatica”

Carmelina è la nuova concorrente de Il Collegio: la presentazione ufficiale

Dopo tante indiscrezioni, arriva la conferma: Carmelina Iannoni, secondogenita di Carmen Di Pietro, è ufficialmente nel cast de Il Collegio. La ragazza si è raccontata a 360 gradi in un breve video di presentazione, disponibile direttamente su RaiPlay.

“Ciao sono Carmelina, ho quattordici anni e mi impegno moltissimo a scuola, ho la media del 7. Dentro sono dolce emotiva e simpatica, ma ho un carattere molto forte e infatti se qualcuno mi fa arrabbiare divento una bestia. Mia madre è Carmen Di Pietro per chi non lo sapesse, è una showgirl e ha fatto molti reality” così Carmelina ha confermato la sua presenza nel programma.

Carmelina Iannoni racconta il rapporto con la mamma: “Non mi mancherai”

Nel video di presentazione compare anche Carmen Di Pietro che descrive il rapporto con la sua secondogenita: “Carmelina è una ragazza intelligente e volenterosa però vorrei che facesse più i servizi di casa come spolverare, fare la lavatrice, passare l’aspirapolvere. Non sa fare niente!”

E ancora: “A volte mi fa arrabbiare perché io le do dei consigli buoni da mamma e lei non me li accetta!“. A questo punto, Carmelina Iannoni replica con una battuta finale: “Posso dirti la verità? Non mi mancherai per niente!”. Insomma, sembra che la showgirl abbia con sua figlia, lo stesso rapporto che ha con il primogenito Andrea. Mamma e figlio hanno partecipato insieme all’Isola dei Famosi, durante il quale non sono mancate discussioni accese. La showgirl sarà forse un po’ apprensiva, ma tiene molto all’educazione e all’istruzione dei figli; infatti, Andrea aveva abbandonato il reality show proprio per proseguire serenamente i suoi studi.

