Il Collegio 8, le figlie di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi nel cast?/ Spuntano i provini

Il Collegio 8, Carmelina Iannoni e Aurora Costantini concorrenti?

Il Collegio 8 sta per iniziare e, nell’attesa, cresce la curiosità sul cast di giovani ragazzi che popoleranno l’istituto e si sottoporranno alle lezioni. Tra le novità della prossima stagione ci sarà l’ingresso in scena di Stefano De Martino, sebbene opererà dietro le quinte: il ballerino, infatti, è stato scelto come voce narrante delle avventure del reality show e prenderà il posto di Nino Frassica. Intanto, emergono alcune indiscrezioni su due delle possibili concorrenti, entrambe giovanissime.

Secondo quanto riportato da Biccy, infatti, sulla piattaforma di Raiplay è stato caricato un video che propone una carrellata di gaffe da parte dei papabili nuovi concorrenti. Tra questi giovani volti, che si sono sottoposti alle domande sui più svariati argomenti, figurerebbero anche Carmelina Iannoni e Aurora Costantini. Poco conosciute al grande pubblico, in realtà sono figlie di due celebri showgirl del piccolo schermo: Carmen Di Pietro e Matilde Brandi.

Chi sono le figlie di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi

Il video disponibile su Raiplay mostra Carmelina Iannoni e Aurora Costantini, oltre ad altri ragazzi, sottoporsi ad alcune domande sull’indimenticabile Raffaella Carrà e non solo. Al momento non è però chiaro se le due giovani figlie d’arte sono state a tutti gli effetti ingaggiate per Il Collegio 8. Quel che è certo, però, è che entrambe hanno sostenuto il provino e che potremmo dunque vederle presto in tv. Carmelina Iannoni è la figlia di Carmen Di Pietro e sorella di Alessandro: la madre e il fratello avevano preso parte, in coppia, all’edizione dell‘Isola dei Famosi dello scorso anno. Tra l’altro, già ad inizio mese, si vociferava di una presunta partecipazione di Carmelina a Il Collegio. Aurora Costantini è invece figlia di Matilde Brandi e sorella gemella di Sofia.

Entrambe le ragazze, dunque, potrebbero rientrare nel cast della nuova edizione de Il Collegio. Il reality di Rai2, oltre a loro, ha provinato e sta provinando altri giovani ragazzi, pronti a mettersi in gioco in un istituto collegiale e in un’epoca differente dalla loro, in un vero e proprio salto nel tempo.











