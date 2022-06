“Alessandro Iannoni ha rifiutato il trono di Uomini e Donne”/ Scoop dopo l’Isola: “Ecco perché”

Alessandro Iannoni a Uomini e Donne? “Ha detto no al trono”

Alessandro Iannoni a Uomini e Donne? L’indiscrezione ha iniziato a circolare qualche settimana fa quando, dopo l’addio all’Isola dei Famosi, il figlio di Carmen Di Pietro ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, durante la quale si è parlato anche della possibilità di essere il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi. In quell’occasione Alessandro ha così risposto: “Sono sincero non ho mai visto Uomini e donne quindi non so cosa sia il tronista, quindi non lo so, ma immagino. Mamma sarebbe contentissima me l’ha proposto lei sull’isola, mi ha detto ‘perché non vai a fare il tronista?‘“

Mamma Carmen, dunque, sarebbe molto felice di vederlo sul trono di Uomini e Donne, ma quale sarebbe la risposta di Alessandro in quel caso? Pare che la risposta a questa domanda sia arrivata proprio nelle ultime ore, grazie ad uno spiffero di Amedeo Venza.

Alessandro Iannoni rifiuta il trono di Uomini e Donne? L’indiscrezione

Stando a quanto riporta l’esperto di gossip sul suo profilo Instagram, Alessandro Iannoni sarebbe stato contatto dalla redazione di Uomini e Donne proprio per essere il prossimo tronista dello show di Canale 5. La risposta del figlio di Carmen Di Pietro però sarebbe stata ‘no’ e, ancora una volta, il motivo sarebbe i suoi impegni universitari.

“Stando ad alcune indiscrezioni sembra che Alessandro (figlio di Carmen Di Pietro) abbia rifiutato il trono di Uomini e Donne per via degli studi universitari.” ha infatti scritto Venza nella sua indiscrezione. Sembra, dunque, che le speranze di vedere l’ex naufrago nel dating show di Canale 5 siano ufficialmente sfumate.

