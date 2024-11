Tra gli ex storici di Carmen di Pietro c’è senza dubbio il primo marito Sandro Paternostro, con cui si sposò nonostante quarantaquattro anni di differenza. Con il celebre giornalista fu inevitabilmente una storia molto discussa, in primis per la differenza notevole di età. Sandra, la figlia di Sandro Paternostro, pare non vedesse di buon occhio la storia tra il padre e Carmen. Una sensazione che si è sempre più materializzata durante la malattia del padre, come riferito dalla donna anni fa in una intervista a Oggi.

“Durante la malattia di papà durata sei mesi non l’ho vista né sentita”, la pesante accusa nei confronti di Carmen che dal canto suo, ancora oggi, continua a ritenersi molto legata al suo primo marito. Dopo Sandro, tuttavia, Carmen ha conosciuto Giuseppe Iannoni, con cui è stata legata per sedici anni. Con Giuseppe ha messo al mondo due figli, ma poi la storia è entrata in un vicolo cieco e si sono lasciati.

Carmen di Pietro e l’amore: dopo Sandro Paternostro e Giuseppe Iannoni…

Successivamente e in tempi più recenti, la showgirl si era presentata al pubblico con un nuovo fidanzato di nome Matteo, un aitante personal trainer che poi però prese le distanze dalla vedova del giornalista Sandro Paternostro ed ex moglie di Giuseppe Iannoni. Una storia iniziata e finita in un battito di ciglia, mentre restando in tema di ex e flirt, nell’intervista di oggi a Belve, riemerge la presunta love story tra Carmen di Pietro e Diego Armando Maradona.

Si parla di tanti anni fa, ovviamente, quando il campione indossava la maglia del Napoli. Un flirt che ebbe vita breve perché “la mia dignità era più importante”, spiega Carmen di Pietro. “Tra noi finì perché le cose finiscono e lui è stato un gran signore perché ha capito che non doveva più cercarmi”, le parole della soubrette sulla presunta relazione col pibe de ore.

