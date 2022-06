Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro fidanzato dopo l’Isola?/ “Mi scrivono delle ragazze…”

Alessandro Iannoni, la sorpresa dopo l’Isola dei Famosi

Alessandro Iannoni è stata una delle vere scoperte di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di affrontare questa avventura perché incuriosito dai racconti della mamma di questa esperienza unica nel suo genere che, di fatto, lo ha cambiato. Non solo Alessandro si è detto “cresciuto” dopo l’Isola, oltre che migliorato, ma ha avuto un forte successo anche con il pubblico, una scoperta che, una volta tornato in Italia, lo ha lasciato senza parole.

È stato proprio Alessandro, durante una chiacchierata a Casa Chi, a parlare di questa scoperta: “Un po’ me lo immaginavo che sarei piaciuto, perché non ero di questo mondo. In me potevano vedere un ragazzo un po’ puro, nuovo, ma non così tanto. Una volta uscito ho avuto un riscontro positivissimo.”

Alessandro Iannoni fidanzato dopo l’Isola dei Famosi?

La preoccupazione di Alessandro, una volta abbandonata l’Isola dei Famosi per tornare ai suoi studi, è che il pubblico non l’avesse capito e che, anzi, l’avesse criticato. Invece è accaduto l’opposto: “Ero terrorizzato che per la mia scelta magari mi avrebbero attaccato. Invece no, ho avuto un bel riscontro. Leggo sui social che mi stanno sostenendo e questo è importantissimo. Non sono pentito della scelta.” ha raccontato.

Ciò che ora tutti si chiedono è se, in questo mese senza mamma Carmen e la sua gelosia, Alessandro si sia avvicinato a qualche ragazza in particolare e, magari, si sia addirittura fidanzato. D’altronde è stato lui stesso ad ammettere di voler trovare l’amore: “Per sfortuna di mamma qualche riscontro di ragazze che mi scrivono c’è, ma non ho risposto a nessuna. Mamma stai tranquilla, però prima o poi a qualcuna risponderò, ho 20 anni! Ho un mese di tempo!” ha dichiarato qualche giorno fa; che si sia mosso qualcosa intanto?

