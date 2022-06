Alessandro Iannoni in ansia su Instagram “Arrivato esito del primo esame dopo l’isola”/ “Ecco com’è andata”

Alessandro Iannoni annuncia com’è andato il primo esame universitario dopo l’Isola dei Famosi

Per molti telespettatori dell’Isola dei Famosi 2022, Alessandro Iannoni sarebbe stato il papabile vincitore di questa edizione. Il figlio di Carmen Di Pietro ha però deciso di abbandonare il reality prima della sua conclusione, prevista per lunedì 27 giugno, per tornare ai suoi complessi studi universitari. Alessandro ha infatti parlato di responsabilità e di esami da preparare per la sessione estiva che non sarebbe riuscito a portare al termine qualora si fosse trattenuto oltre il 23 maggio, giorno in cui ha lasciato il programma.

Così Alessandro Iannoni è tornato alla sua vita di sempre, impegnandosi nello studio e proprio oggi, 24 giugno 2022, ha ricevuto l’esito del primo esame sostenuto dopo l’Isola dei Famosi. In ansia, ha deciso di condividerlo con tutti i suoi follower.

Alessandro Iannoni al settimo cielo dopo l’Isola: “Esame superato”

Alessandro Iannoni ha postato alcune stories su Instagram, annunciando ai follower di aver ricevuto l’esito del primo esame sostenuto all’università dopo l’addio all’Isola dei Famosi. “Proprio in diretta apriamo l’email…” ha annunciato l’ex naufrago, mostrandosi in ansia prima di scoprire in diretta con i follower l’esito. “Non mi sto inventando niente…26/30 sto godendo, sto godendo…” ha poi svelato il 21enne, che solo ieri festeggiava il suo compleanno.

Una grande soddisfazione per Alessandro che risponde così a chi lo aveva criticato per la sua scelta o aveva sospettato che le sue motivazioni non fossero concrete. Tant’è che è lui stesso a scrivere: “Questo risultato lo dedico a chi dice che non ho mai studiato dopo essere uscito dall’Isola…” Soddisfazione anche per mamma Carmen quando saprà del nuovo successo di suo figlio.

