Alessandro Iannoni lascia l’Isola, il padre Giuseppe: “Ecco perché l’ha fatto”/ “Sono orgoglioso di lui”

Giuseppe Iannoni commenta l’addio del figlio Alessandro all’Isola dei Famosi 2022

Giuseppe Iannoni, papà di Alessandro, non è affatto stupito della decisione di suo figlio di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 a poche settimane dalla finale. Lo confessa nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage, dove dice la sua sulla mossa del figlio: “Quando si mette in testa di fare una cosa deve farla nel migliore dei modi, soprattutto se riguarda il suo futuro come in questo caso. Ha scelto un percorso di studi impegnativo e ha molta consapevolezza delle spese e dei sacrifici di noi genitori. Non dico che la viva come un peso, ma sente molto la responsabilità”.

Giuseppe Iannoni, d’altronde, sa bene cosa vuol dire avere impegni universitari, avendo anche lui frequentato tali studi in passato: “Lui è come me da questo punto di vista, il che mi rende molto orgoglioso. – fa sapere l’ex di Carmen Di Pietro, che aggiunge – Poi c’è da dire che non gli interessa lavorare in tv: fama e riconoscibilità, per un tipo riservato come lui, delle due sono un impedimento.”

Giuseppe Iannoni: il rapporto con Carmen Di Pietro e col figlio Alessandro

Giuseppe Iannoni tiene a precisare che la scelta di Alessandro di partecipare all’Isola dei Famosi non è stata affatto influenzata da Carmen: “Spesso però sentiva la madre parlare della sua prima esperienza sull’Isola e delle sfide che si era trovata ad affrontare, così si è incuriosito. Ha scelto di partecipare un po’ per mettersi alla prova, un po’ per vedere di cosa di trattava.” racconta nell’intervista. E a proposito di Carmen, Giuseppe spende parole lusinghiere per l’ex: “Carmen è così com’è, non finge assolutamente. È una mamma molto presente perché ci tiene ad indirizzare i suoi figli sulla giusta via. Il loro rapporto è lo stesso anche a casa. Carmen può sembrare pressante, ma Alessandro sa farsi valere. Se sa che sua madre gli dirà sei volte di lavarsi i denti, alla seconda fa già finta di nulla.” Infine Iannoni parla del ‘rapporto complesso’ col figlio, chiarendo che la realtà è un’altra: “Negli ultimi anni ho viaggiato molto, capitavo poco spesso a Roma, ma al di là di questo il nostro rapporto è sempre stato ottimo. Per lui sono un punto di riferimento, proprio per questo non sono voluto andare in studio, non volevo condizionarlo in nessun modo.”

