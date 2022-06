Alessandro Iannoni: “Mamma Carmen? Neppure in prigione tanti controlli”/ “Vado a vivere da solo”

Alessandro Iannoni va a vivere da solo dopo L’Isola dei Famosi? La decisione

Se Alessandro Iannoni si è rivelato una delle grandi scoperte dell’Isola dei Famosi 2022, il suo rapporto con la madre Carmen Di Pietro è stato spesso oggetto di battute e discussione e lo è ancora. Attraverso le pagine del settimanale DiPiù, la nonna di Alessandro e mamma di Carmen, Emma, aveva lanciato un appello al nipote, invitandolo a prendere la sua strada e smettere di stare sotto l’occhio quasi morboso di sua madre.

Un appello a cui Alessandro ha voluto replicare nel numero del settimanale in edicola questa settimana, annunciando che sì, ha realmente intenzione di lasciare la casa materna e andare a vivere da solo. Nella lunga lettera pubblicata, l’ex naufrago elenca una lunga serie di comportamenti della madre che gli hanno reso negli anni la vita impossibile e che ancora oggi lui deve subire.

Pur sottolineando che mamma Carmen Di Pietro è la donna più importante della sua vita e che “le voglio un bene pazzesco”, Alessandro Iannoni ammette che è ora di intraprendere una strada che non sia sotto il suo costante controllo. Nella lettera, Alessandro racconta alcuni comportamenti della madre come quando si nasconde dietro ai cespugli per spiarlo quando è in compagnia di una ragazza o ancora quando “ha istallato sul mio cellulare un programma per seguire ogni mio spostamento”. E ancora “Quando esco di casa per andare all’università devo farle una videochiamata per dimostrarle che sono davvero nel posto che le avevo detto… Neanche in prigione ci sono tanti controlli!”, sbotta.

Per non parlare delle ragazze che devono nascondersi se lei lo videochiama per controllare che non ci siano. Alessandro, dunque, parla di un amore “a tratti morboso” nei suoi riguardi ed è per questo che ha deciso che è ora di andare a vivere da solo. Un’impresa per la quale chiede, attraverso le pagine del settimanale, proprio l’intervento di nonna Emma.











