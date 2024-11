Carmen Di Pietro e l’amore con Sandro Paternostro

Carmen Di Pietro è mamma di Alessandro e Carmelina Iannoni, nati dalla sua storia d’amore, oggi finita, con Giuseppe Iannoni. I due, tuttavia, non si sono mai sposati preferendo convivere. Una scelta consapevole quella della showgirl che non ha mai voluto pronunciare il fatidico sì dopo averlo pronunciato una prima volta quando è convolata a nozze con Sandro Paternostro. Carmen Di Pietro, infatti, si è sposata solo una volta: era il 17 giugno 1998 quando, dopo cinque anni di relazione, Carmen Di Pietro sposa Sandro Paternostro restando accanto al giornalista fino alla sua morte, avvenuta il 23 luglio del 2000.

Rimasta vedova, Carmen apre un nuovo capitolo della sua vita sentimentale accanto a Giuseppe Iannoni con cui, come detto, vive una relazione importante coronata dalla nascita di due figli, ma perché Carmen Di Piatro ha scelto di non risposarsi neanche con il padre dei suoi figli?

Carmen Di Pietro: ecco perché non si è mai risposata

Carmen Di Pietro ha scelto volontariamente di non sposarsi e, secondo alcuni voci di corridoio, il motivo sarebbe legato alla pensione di reversibilità del marito scomparso. A svelare, tuttavia, la verità è proprio Carmen Di Pietro che ha risposto alla fatidica domanda durante l’intervista rilasciata a Belve, in onda della puntata del 26 novembre 2024.

“Ringrazia Paternostro per la pensione di reversibilità?” è stata la domanda di Francesca Fagnani. “Con Sandro è stato il mio amore vero. Non l’ho mai abbandonato, per me c’è sempre” ha risposto Carmen per poi ammettere che, effettivamente, è vero di aver scelto di non sposarsi per non perdere la pensione di reversibilità. “Qua nessuno è fesso“, ha concluso.