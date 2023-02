Alessandro Lo Cascio morto agente Lollobrigida e CarrÃ / Stroncato da attacco di cuore

È morto Alessandro Lo Cascio, manager di Gina Lollobrigida, Raffaella Carrà e diversi altri personaggi dello spettacolo. Attivo da oltre trent’anni nel settore della produzione televisiva e cinematografica, il 52enne è stato stroncato da un attacco di cuore. I funerali, stando a quanto riportato da Repubblica, si terranno lunedì alla Chiesa degli Artisti a Roma. Tanti sono i personaggi proprio dello spettacolo che hanno espresso il loro dolore dopo aver appreso la notizia della morte improvvisa di Alessandro Lo Cascio. Mara Venier, ad esempio, ha scritto su Instagram: «Alessandro eri gentile.. buono… generoso… troppi dolori per te !!! Ti volevo tanto bene».

La conduttrice di Domenica In ha poi pubblicato l’emoticon di un cuore spezzato sotto al post pubblicato da Sandra Milo via social. «Oggi si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data, molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio. Oggi il mio amato Alessandro se n’è andato dove non sentirà più alcun dolore, dove risuonerà ancora nell’aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano. Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita».

Morto Alessandro Lo Cascio: il dolore di Sandra Milo

Sandra Milo ha scritto su Instagram in merito alla morte di Alessandro Lo Cascio che oggi una parte del suo cuore «resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri». Di Alessandro Lo Cascio resterà «l’ultima immagine di un viso sereno, disteso, non contratto dalla morte sopraggiunta improvvisa e questa è l’unica cosa che mi dà conforto in questo momento di grande dolore in cui le regole ferree dello spettacolo non mi consentono di fermarmi». Sandra Milo ha evidenziato che «neppure di fronte alla morte un artista può abbandonare il proprio lavoro». Quindi, si è stretta con affetto alla moglie Cristina e ai figli di Alessandro Lo Cascio, Giorgio e Lorenzo, «per i quali sarò sempre una presenza costante e amorevole finchè il buon Dio non mi chiamerà a sé». Grande lo sconcerto anche per Angela Melillo, che infatti sui suoi canali social ha scritto: «Il dolore mi ha trafitto il cuore Tvb».

