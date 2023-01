“Gina Lollobrigida di famiglia”/ Tiziana Rocca “I suoi consigli sull’essere mamma…”

Tiziana Rocca, grande amica di Gina Lollobrigida, è stata ospite stamane de I Fatti Vostri, intervistata da Salvo Sottile: “Ho organizzato i suoi funerali, ho cercato di fare solo le sue volontà. Sono molto triste in questo momento perchè manca una persona di famiglia”. Cinque anni fa Tiziana Rocca era ad Hollywood con Lollobrigida per la Walk of Fame: “E’ stato bellissimo, c’erano 30 gradi, noi sudavamo avevamo le giacche, invece lei ha parlato tutto a braccio, in italiano e in inglese, vestita un po’ pesante. Lei poteva anche solo piegarsi invece ha voluto inginocchiarsi… una grande di donna forza e carattere”.

E ancora: “Siamo stati a cena con un console italiano, avevo dato delle indicazioni allo chef di fare una pasta in bianco per Gina Lollobrigida perchè aveva avuto un po’ di problemi. Lei non ha detto niente poi dopo in macchina mi chiese perchè aveva mangiato quella ‘schifezza’”. Sul 95esimo compleanno: “Abbiamo organizzato tante interviste al Tg1 e al Tg2, poi le ho regalato una penna corallo perchè stava scrivendo tanti libri e biografie. Poi abbiamo fatto una bellissima festa a Subiaco, il suo paese natale, presso il teatro locale”.

TIZIANA ROCCA SU GINA LOLLOBRIGIDA: “TANTE AVVENTURE ASSIEME”

Tiziano Rocca riceveva tanti consigli da Gina Lollobrigida: “Io ho tre figli e sono molto apprensiva, sono una mamma chioccia, ma lei diceva che dovevo fargli fare le loro esperienze, cercava di controllarmi in tal senso. Io comunque continui a vigilare. Gina Lollobrigida – ha proseguito – era un grande esempio di studio, caparbietà, si preparava sempre prima delle interviste, era incredibile e super professionale. Non era mai doppiata, ha imparato francese e inglese perchè odiava essere doppiata”.

Tiziana Rocca ha scritto un libro proprio su Lollobrigida: “Io raccolto nel libro delle due volte che ho portato Gina a Los Angeles, anche quella volta che l’ho portata con Claudia Cardinale, due grandi Dive ma non c’era rivalità. Questo libro raccoglie i 25 anni della mia carriera, Gina è stata parte di tanti eventi anche quando ho chiuso via Condotti per lei per i 90 anni. Abbiamo fatto tante avventure assieme”.

