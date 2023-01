Sandra Milo/ “Craxi? Mi piaceva molto. Sessualmente, sono stata pazza di lui”

Sandra Milo: “Bettino Craxi? Mi piaceva molto”

Sandra Milo compirà 90 anni il prossimo 11 marzo. In una lunga intervista rilasciata al settimanale F, l’attrice ha raccontato dei suoi amori, tra cui Bettino Craxi, ex segretario del PSI morto ad Hammamet nel 2000. “Craxi? Mi piaceva molto. Era un uomo intelligente, colto, curioso ma anche di una timidezza che pochi conoscevano: mi ha presa con le parole prima che fisicamente, mi parlava anche a letto, durante l’amore. E io, sessualmente, sono stata pazza di lui”, ha detto l’attrice. E ha aggiunto: “Per un paio di anni ci siamo frequentati in segreto ma poi l’ho lasciato per il terrore che mio marito, Ottavio De Lollis, lo scoprisse: era geloso, da lui ho preso un sacco di botte”.

Sandra Milo aveva già parlato della sua relazione con Craxi qualche anno fa, sulle pagine del Corriere della Sera: “Ci conoscemmo a Milano: lo ricordo un ragazzone timido. La nostra relazione è durata due anni, ci frequentavamo a Roma, dove era diventato segretario del Psi. Ammiravo in lui l’amore che nutriva per l’Italia e gli italiani sono stati ingiusti con lui. È stato un periodo difficile per il nostro Paese”.

La vita sentimentale di Sandra Milo

Sandra Milo si è sposata la prima volta nel 1948, a soli 15 anni, con il marchese Cesare Rodighiero. I due si separarono dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo l’annullamento dalla Sacra Rota. Successivamente l’attrice è stata legata al produttore greco Moris Ergas. La loro storia durò 11 anni ed ebbero una figlia: Debora, oggi giornalista. Sandra Milo ha poi incontrato e sposato Ottavio De Lollis. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Ciro e Azzurra. Inoltre l’attrice ha dichiarato di essere stata per 17 anni l’amante di Federico Fellini. “8½ fu un tiro del destino. Federico stava cercando il personaggio di Carla, l’amante ideale che doveva affiancare Mastroianni”, ha raccontato al Corriere della Sera. Si conobbero grazie a Flaiano a Fregene: “Io rimasi colpitissima dai suoi occhi stregati. Durante la lavorazione del film, me ne innamorai perdutamente, lui mi sentiva più che altro come una sua scoperta”.

