Alessandro Mattinzoli, assessore positivo al Coronavirus/ “Test per Giunta Lombardia”

Alessandro Mattinzoli, assessore regionale allo Sviluppo economico della Lombardia, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato la Regione in un comunicato, spiegando che ora sono in corso controlli per tutta la Giunta. «Come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento». Questo è il motivo per il quale è stata rinviata la visita, prevista per la mattinata di oggi, di alcuni assessori regionali negli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona. Nella nota, inviata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, si spiega che nella Giunta sono tutti in attesa degli esiti. Una volta ottenuti i risultati, verranno attivate le procedure previste dai protocolli della Regione Lombardia, e che sono condivisi con il Ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità, per i contatti diretti.

CORONAVIRUS, ASSESSORE POSITIVO: “TEST PER GIUNTA LOMBARDIA”

Alessandro Mattinzoli, esponente bresciano di Forza Italia, avrebbe avvertito sintomi influenzali, da qui la decisione di sottoporsi al test. Dai risultati è emerso che l’assessore allo Sviluppo economico, originario di Desenzano del Garda, è positivo al Coronavirus. Per questo motivo ora tutti gli assessori della giunta regionale lombarda dovranno sottoporsi al test, come previsto appunto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità. Il primo effetto immediato è l’annullamento della visita che gli assessori Pietro Foroni (Protezione civile) e Giulio Gallera (Welfare) avrebbero dovuto effettuare in alcuni ospedali delle zone rosse. Alla visita avrebbe voluto partecipare anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che però si trova attualmente in auto-quarantena. Il governatore lombardo si è posto in isolamento da qualche giorno, dopo aver scoperto che una sua stretta collaboratrice è risultata infetta da Coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA