Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: 1577 infetti, ultimo caso in Puglia

Ultimi aggiornamenti per quanto riguarda l’infezione da coronavirus in Italia. I dati ufficiali forniti dalla Protezione civile parlano di 1.577 persone essere risultate positive al virus, già certificate dall’Iss, l’Istituto superiore di sanità. 24 invece il numero dei morti, mentre i guariti sono in totale 83 dall’inizio dell’epidemia. L’ultimo caso di infetto ci giunge dalla regione Puglia, dove i pazienti positivi sono in totale 5. Si tratta di una donna di 74 anni residente nella provincia di Foggia, di preciso ad Ascoli Satriano, che è attualmente ricoverata in ospedale ma che si trova comunque in buone condizioni. Salgono intanto a più di 3000 i decessi nel mondo da coronavirus, di cui 2900 in Cina, e un centinaio suddivisi in ben 65 paesi. Negli Stati Uniti è stata registrata la seconda vittima nello stato di Washington, mentre c’è un primo caso di contagio in quel di New York. Fra le nazioni che preoccupano di più vi è senza dubbio la Corea del Sud, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 476 casi, con gli infetti totali che sono saliti a quota 4212, di cui ventidue morti. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CORONAVIRUS ITALIA: UN MILITARE TRA 5 CONTAGIATI PUGLIA

Crescono i casi di Coronavirus In Italia, nelle ultime ore anche in Puglia. Sono spuntati altri due positivi, quindi sale a 5 il numero dei casi finora accertati nella regione guidata dal governatore Michele Emiliano secondo le ultime notizie. La conferma è arrivata nella serata di ieri, dopo l’esecuzione dei test nel laboratorio di riferimento regionale, presso il reparto di Malattie infettive del Policlinico di Bari e degli Ospedali Riuniti di Foggia. Nel capoluogo pugliese è ricoverato in isolamento un militare di 29 anni che è residente in città ma lavora in Lombardia, il territorio col più alto numero di contagiati (e purtroppo anche vittime) dal Covid-19. Si tratta di un membro delle forze dell’ordine. A Foggia invece il Laboratorio degli Ospedale Riuniti ha accertato un caso positivo su una donna 74enne, di Ascoli Satriano, sorella di un uomo contagiato all’ospedale di Cremona che era stato in visita in Puglia. Stando agli aggiornamenti, l’anziana non è stata ricoverata: è in isolamento al proprio domicilio. Invece un altro fratello del contagiato in Lombardia è risultato negativo.

CORONAVIRUS ITALIA: MILITARE TRA CONTAGIATI PUGLIA

Il giovane militare barese, che vive da solo e non abita in un condominio, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, è stato colto da malore tornando dal Nord. Anche se stava male, al termine del servizio il 29enne si è mosso per tornare a Bari. Quando è arrivato nel capoluogo pugliese, ha cominciato ad avvertire febbre, quindi ha deciso di andare in ospedale. Qui è stato visitato, sottoposto al tampone oro-faringeo e successivamente è stato ricoverato in isolamento. Intanto l’ufficio di Prevenzione della Asl di Bari ha avviato un’indagine epidemiologica e sta acquisendo delle notizie anamnestiche, oltre che condurre un’attività di contact tracing, per provvedere all’isolamento fiduciario domiciliare di eventuali contatti stretti. Secondo quanto riportato dal quotidiano pugliese, non è ancora chiaro quale mezzo abbia usato il 29enne per tornare in Puglia. Visto che si tratta di un uomo delle forze dell’ordine, dovrebbero scattare protocolli di accertamenti anche per i colleghi.

CORONAVIRUS ITALIA: REZZA “ACCELERAZIONE CASI”

Intanto Giovanni Rezza, dell’Istituto superiore di sanità, in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. «I primi casi ricostruiti retrospettivamente risalgono all’inizio del mese di febbraio, ma l’infezione probabilmente già circolava nella seconda metà del mese di gennaio». Rezza però ha spiegato che su questo stanno conducendo delle verifiche per fare delle ricostruzioni retrospettive, oltre alle proiezioni. Da quando circolava il nuovo Coronavirus in Italia? L’ipotesi, secondo le ultime notizie sul Coronavirus, è che circolasse già a meta gennaio, quindi prima che scoppiasse l’emergenza. In questo comunque comunque si registra un’accelerazione nel numero dei casi. «Un’accelerazione attesa, purtroppo, e dovuta al fatto che le misure di contenimento sono state messe in atto praticamente da una settimana e il tempo di incubazione medio è intorno a 4-5-6 giorni, mentre il tempo massimo è intorno ai 12-13 giorni». Bisogna dunque aspettare (ancor di più per il vaccino). «Prima di vedere un eventuale effetto, che ci aspettiamo e speriamo di vedere presto, dobbiamo chiaramente aspettare almeno un’altra settimana, 10 giorni».



© RIPRODUZIONE RISERVATA