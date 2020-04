Alessandro Moscone/ Chi è l’economista del viaggio nel tempo a Ciao Darwin 8?

Alessandro Moscone è riuscito ad attirare i riflettori di Ciao Darwin 8 durante a sfida Viaggio nel tempo. Dopo essersi presentato come dottore in Economia Finanziaria, il concorrente della squadra delle Cime ha sfidato la rivale Rosa Armiento, riuscendo a divertire il pubblico da casa. Impressionante la sua conoscenza, ma anche una certa attenzione al fisico, visto che durante la corsa sui palloni gonfiabili, ha dimostrato di avere una resistenza fisica interessante. Nei suoi hobby invece c’è la musica e forse molto meno le epoche storiche, visto che durante la prova ha sbagliato ad individuare il primo ambiente, azzardando all’inizio con gli anni Settanta e riconoscendo solo in un secondo momento che si trattava del Novanta, vista la presenza di Bill Clinton. Clicca qui per guardare il video di Alessandro Moscone. Oggi, sabato 11 aprile 2020, Ciao Darwin 8 trasmetterà in replica su Canale 5 proprio la terza puntata in cui abbiamo conosciuto Moscone, anche se a distanza. Qualcuno aveva ipotizzato persino che il concorrente sarebbe diventato uno dei più popolari dello show, soprattutto dopo aver portato a casa una vittoria per le Cime. Eppure da quel momento in poi non abbiamo più saputo nulla di lui.

Alessandro Moscone, cosa sappiamo di lui?

Sappiamo davvero poco di Alessandro Moscone, il concorrente di Ciao Darwin 8 che rivedremo questa sera grazie alla sfida Cime Vs Rape. Le uniche notizie sul suo conto, oltre a quanto accaduto nel programma di Canale 5, sono reperibili grazie al suo profilo LinkedIn. Così scopriamo che è nato a Torino e che ha lavorato a lungo in città come analista dei trend economici, per poi trasferirsi a Milano e assumere il ruolo di Senior Sales. La sua formazione scolastica invece comprende il master all’università Guido Carli di Roma, un corso a Londra in Analisi e management dei rischi finanziari e altri corsi specialistici. In privato, Mosconi sostiene inoltre Egidio Greco, un imprenditore che ha fondato un orfanotrofio a Nanyuki, in Kenia. Un dettaglio che sottolinea di sicuro la volontà di Moscone di aiutare i Paesi più bisognosi e in particolare i bambini del terzo mondo. I fan però rimarranno delusi: la riservatezza dell’economista lo ha spinto da tempo ad avere poco a che fare con i social. Per questo è impossibile trovarlo su Instagram o Facebook, anche se non è escluso che utilizzi le piattaforme con degli alias.



