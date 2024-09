Ciao Darwin 9, diretta replica ultima puntata: lo scontro tra i vecchi protagonisti

Si chiude questa sera sabato 14 settembre 2024 l’avventura di Ciao Darwin, probabilmente all’ultima riproposizione sul piccolo schermo, il programma di Paolo Bonolis andato in onda nei mesi scorsi su Canale Cinque è stato riproposto in replica, e nell’episodio odierno assisteremo alla sfida tra Darwin Giovanni e Darwin Story, una parata di vecchie glorie che saranno protagonisti in trasmissione, ovvero i personaggi che si sono messi in mostra in questa ultima edizione e coloro che hanno contribuito alle fortune del programma in passato.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti a matrimonio? "È lei la donna che sposerò"/ Rivelazione a Verissimo

A capitanare le puntate in questa puntata finale di Ciao Darwin 9, trasmessa in replica, ci saranno Alex Belli e Daniela Martani, entrambi ex concorrenti di reality come Grande Fratello e Isola dei famosi.

Ciao Darwin 9 diretta ultima puntata: le sfide della serata

Come da tradizione, anche in questa puntata finale di Ciao Darwin 9 assisteremo a interessanti e divertenti sfide tra le squadre capitanate in questo caso da Alex Belli e Daniela Martani, tra le prove della serata troveremo A spasso nel tempo, un viaggio nelle epoche passate alle quali i concorrenti dovranno adattarsi per la sopravvivenza. Spazio a Ciao Darwin anche al Faccia a faccia, prova che testerà le abilità e le resistenze fisiche delle due squadre della puntata.

Tim Music Awards 2024, 2a puntata/ Diretta e scaletta cantanti: da Alessandra Amoroso a Umberto Tozzi

Ciao Darwin 9 si chiuderà regalando anche un altro gioco ai telespettatori, chiamati a raccolta davanti a Canale Cinque per questa replica: i team di Alex Belli e Daniela Martani si sfideranno a I Cilindroni, una sfida culturale.

Ciao Darwin 9, nuova edizione in arrivo? Paolo Bonolis chiude la porta

Quella in onda stasera sabato 14 settembre 2024 sarà verosimilmente l’ultima volta che vedremo Ciao Darwin in onda su Canale Cinque, visto che nei mesi scorsi Paolo Bonolis si è mostrato certo e convinto che non vedremo una nuova edizione del varietà che per anni ha incollato milioni di telespettatori al piccolo schermo.

Roberto Cenci, ex marito Rossella Brescia/ Lei: "Matrimonio? ci siamo lasciati di comune accordo"

“Troppi paletti e si offendono in troppi” ha detto il conduttore tagliando corto sulla possibilità di rivedere un giorno in tv Ciao Darwin.