Alessandro Parini/ Ex prof di religione: “Quando andammo al funerale di Wojtyla…”

Storie Italiane si è soffermato stamane sulla tragica vicenda della morte di Alessandro Parini, 35enne italiano morto a Tel Aviv a seguito di un attentato avvenuto in Israele lo scorso weekend. Il programma di Rai Uno ha intervistato un’amica, Camilla, che ha raccontato: “Un ragazzo brillante che colpiva per la sua delicatezza per il sorriso brillante, una persona positiva, sempre sorridente e solare”. Padre Massimo, il professore di religione ai tempi del liceo, rimasto amico di Alessandro Parini, ha invece raccontato: “Ho di lui un ricordo molto bello, un ragazzo pulito, in gamba, eccellente, sotto l’aspetto scolastico, ma anche buono sotto l’aspetto della dimensione umana, obbediente, disponibile e sempre gioviale”.

E ancora: “Ci siamo sentiti con il papà, mi sono rivolto a lui dandogli del lei e lui mi ha risposto di dargli del tu. So l’affetto che hanno avuto verso i suoi figli”. Un ricordo riguardante il funerale di Papa Giovanni Paolo II: “Lo ricordo con molta tenerezza, alle 7 e 30 ci siamo incamminati verso il colonnato, siamo stati fra i primi a prendere il posto. Eravamo subito dietro i vescovi, abbiamo visto lo sventolio che faceva girare le pagine del vangelo, e sia lui oggi ad accogliere Alessandro nel Paradiso”.

ALESSANDRO PARINI, OGGI L’ARRIVO DELLA SALMA A FIUMICINO

Oggi è previsto l’arrivo della salma del povero Alessandro Parini; l’arrivo dovrebbe giungere attorno alle 14:20 presso l’aeroporto di Roma Ciampino e fra i presenti vi sarà anche il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, che aveva parlato di attentato vile. Ovviamente nessuno si sarebbe potuto immaginare che un viaggio di Pasqua si sarebbe potuto trasformare in tragedia.

Il fisico Valerio Rossi Albertini, in studio a Storie Italiane, ha raccontato: “Questo pazzo non aveva premeditato il gesto, ha preso la propria macchina e si è lanciato sulla folla. E’ un atto terroristico, ma lui è andato alla cieca e infatti ha travolto degli italiani, non vi era premeditazione secondo me in quanto non aveva identificato il suo obiettivo, ha travolto degli italiani”.

