Alessandro, Riccardo ed Edoardo figli Alberto Angela/ Chi sono? Tre nomi ormai famosi

Alessandro, Riccardo ed Edoardo Angela: tre nomi ormai diventati famosi grazie al papà Alberto Angela. I tre rampolli del divulgatore scientifico sono accomunati da una bellezza ereditata dai due genitori e che nel caso di Edoardo hanno spinto diverse fan a prenderlo di mira sui social. A causa del forte clamore, il ragazzo ha deciso quindi di rendere privato il proprio profilo Instagram e da quel momento in poi non sappiamo nulla sul suo conto. Le premesse però ci sono tutte: non è escluso che i tre ragazzi possano seguire le orme paterne e quelle del nonno Piero Angela. Anche se il piccolo di casa, Alessandro (2004) ha ancora molto tempo davanti a sè per decidere cosa volere dal futuro. Riccardo ed Edoardo invece sono diventati dei veri e propri sex symbol dei social e quando sono emerse le prime foto di entrambi, molti cuori si sono spezzati. Merito soprattutto del fisico sportivo, ereditato dal papà come gli occhi magnetici e intriganti.

Figli Alberto Angela, Edoardo e il successo sui social

Edoardo Angela è uno dei tre figli di Alberto Angela e forse quello che ha riscosso più interesse sui social. Il 20enne è diventato in poco tempo l’idolo delle ragazzine a causa di una foto finita in rete, che ha spinto il genitore a correre ai ripari e tutelare il più possibile la sua privacy. “Edoardo è un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle”, ha detto invece il nonno Piero Angela al settimanale Chi qualche tempo fa, “Dopo quel polverone mediatico ha dovuto togliere tutte le sue immagini, rendendo privato quello che, fino a poco prima, era pubblico. La tecnologia è importante e straordinaria per quello che riguarda lo studio e l’informazione, ma negativa per la privacy”. Oggi, sabato 2 maggio 2020, Rai 1 trasmetterà in prima serata ‘il meglio di’ Un, Due, Tre… Fiorella! e avremo modo di rivedere in tv Alberto Angela. Non ci sarà ovviamente Edoardo oppure uno dei suoi due fratelli, Riccardo e Alessandro. Le fan si dovranno mettere proprio il cuore in pace: il suo profilo Instagram è inaccessibile e le pagine presenti sul noto network sono state create da qualcun altro. Anche se le foto non mancano: in una in particolare, il ragazzo si rilassa in un giardino, alle spalle il mare.



