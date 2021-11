Alessandro Rossi “Email con Soleil? Mi ha fatto una proposta”/ Francesca Cipriani…

“Uno scoop choc gold!” È così che Barbara D’Urso ha definito la rivelazione fatta da Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, in diretta a Pomeriggio 5. Ospite oggi, 15 novembre, nel celebre salotto di Canale 5, l’imprenditore, che ha già fatto capolino in più occasioni nella Casa del Grande Fratello Vip, ha rivisto le immagini dei momenti trascorsi con la sua Francesca prima di trovarsi a rispondere alla domanda curiosa di Vladimir Luxuria.

In particolare, l’opinionista è tornata su un gossip già lanciato anche nella Casa: “Ma è vero che hai avuto un flirt con Soleil Sorge?”, gli ha dunque chiesto. Se la D’Urso ha sbarrato gli occhi dalla sorpresa, Alessandro ha però smentito immediatamente: “No, assolutamente! Non l’ho mai vista in vita mia!”

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani: “Ecco cosa mi ha proposto Soleil Sorge nelle email”

Ma allora come mai Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani, è stato insistentemente associato a Soleil Sorge? Un motivo c’è: uno scambio di email. Per la prima volta, e proprio a Pomeriggio 5, l’imprenditore – che racconta di costruire case per persone famose e fare ristrutturazioni edili – ne svela anche il contenuto: “Mi ha fatto una proposta di lavoro che non è però andata a buon fine”. Alessandro ne svela poi anche i dettagli: “Mi aveva chiesto se nella casa nuova dove andava a vivere gli facevo uno scambio merce con gli arredamenti e delle storie, ma non mi conveniva economicamente”. Soleil gli avrebbe dunque proposto uno scambio: ricevere dei mobili gratis in cambio di una pubblicità sul suo profilo Instagram. Ma Francesca Cipriani sa di questo scambi di email e del loro contenuto? Lui conferma: “Sa tutto!”

